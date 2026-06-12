Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Kompakter Teilzeitkurs der Handwerkskammer vermittelt eingeschränkte Fachkunde P1 und TAK-Zertifikat – Erweiterung der Qualifikationen im Kfz-Handwerk

Der Bildungsservice der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald bietet am 20. und 22. Oktober 2026 einen Teilzeitkurs zur Sachkunde für Airbag- und Gurtstraffersysteme an. Die Schulung findet jeweils von 18:00 bis 21:15 Uhr in der Bildungsakademie der Handwerkskammer in der Gutenbergstraße 49 in Mannheim statt. Anmeldeschluss ist der 16. Oktober 2026.

Der Kurs richtet sich an Fachkräfte mit abgeschlossener Berufsausbildung im kraftfahrzeugtechnischen Bereich, die ihre Qualifikation im Umgang mit pyrotechnischen Rückhaltesystemen erweitern wollen. Nach erfolgreicher Teilnahme erhalten die Absolventinnen und Absolventen den offiziellen Nachweis der eingeschränkten Fachkunde (P1) sowie ein anerkanntes Zertifikat der TAK (Trainingsakademie Kfz).

Für Sicherheit im Werkstattalltag

Im Mittelpunkt der Schulung stehen Aufbau, Funktion und sichere Handhabung von Airbag- und Gurtstraffersystemen in modernen Fahrzeugen. Behandelt werden insbesondere rechtliche und arbeitsschutzrechtliche Vorgaben, grundlegende technische Zusammenhänge, typische Fehlerquellen sowie praxisnahe Hinweise für Diagnose, Ausbau und Entsorgung. Damit trägt der Kurs dazu bei, die Sicherheit im Werkstattalltag zu erhöhen und Haftungsrisiken zu minimieren.

„Airbag- und Gurtstraffersysteme sind sicherheitsrelevante Bauteile, bei denen fundierte Fachkenntnisse unverzichtbar sind“, sagt Anna-Nina Zettler vom Bildungsservice der Handwerkskammer. „Mit der Sachkundeschulung erhalten Kfz-Fachkräfte einen klar geregelten Qualifikationsnachweis, der ihnen im Berufsalltag mehr Handlungssicherheit gibt.“

Mehr Einsatzmöglichkeiten

Die Teilnahme an der Sachkundeschulung eröffnet zusätzliche Einsatzmöglichkeiten in Werkstatt und Service. Betriebe können qualifizierte Mitarbeitende für Arbeiten an Airbag- und Gurtstraffersystemen einsetzen und damit ihr Leistungsspektrum im Bereich Karosserie, Unfallinstandsetzung und Fahrzeugdiagnose gezielt ausbauen. „Die Nachfrage nach fachgerechter Instandsetzung moderner Sicherheitssysteme wächst kontinuierlich“, erläutert Anna-Nina Zettler. „Der Kurs setzt genau hier an und orientiert sich an den aktuellen Anforderungen im Kfz-Handwerk.“

Der Unterricht findet in den Fachräumen der Bildungsakademie statt. Die Teilnehmenden arbeiten mit aktuellen Unterlagen und lernen, die einschlägigen Vorschriften konsequent in die betriebliche Praxis zu übertragen. Neben theoretischen Inhalten stehen anwendungsbezogene Beispiele aus dem Werkstattalltag im Vordergrund, um die erworbenen Kenntnisse unmittelbar umsetzbar zu machen.

Weitere Informationen

Interessierte mit abgeschlossener Berufsausbildung im kraftfahrzeugtechnischen Bereich können sich bis zum 16. Oktober 2026 beim Bildungsservice der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald für den Kurs „Airbag und Gurtstraffer – Sachkundeschulung“ anmelden. Kontakt und weitere Informationen bei Anna-Nina Zettler, Telefon 0621 18002-221, E-Mail: bildungsservice@hwk-mannheim.de.

Quelle: Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald

Zuletzt aktualisiert am 12. Juni 2026, 08:50