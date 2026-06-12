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12.06.2026, 20:05 Uhr

Ludwigshafen – Die Pfalzbau Bühnen Ludwigshafen stellen das Programm der neuen Spielzeit vor

1Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Das Programm der Pfalzbau Bühnen Saison 2026/27

Die Saison 2026/27 der Pfalzbau Bühnen lockt mit Deutschland- und Weltpremieren, hochkarätigen nationalen und internationalen Gastspielen in Schauspiel und Tanz sowie mehreren Eigenproduktionen. Zu den tänzerischen Höhepunkten zählen zweifellos die Festspieleröffnung durch die GöteborgsOperans Danskompani und Aufführungen des Balletts Rom sowie des Tanztheaters Wuppertal Pina Bausch. Auch der Theaterfrühling glänzt durch Tanzgastspiele wichtiger Ensembles aus Europa, Asien und den USA. Im Schauspiel konnte Intendant Tilman Gersch das Berliner Ensemble für eine Werkschau mit insgesamt vier Produktionen gewinnen. Aufführungen aus Berlin und Hamburg und in der weiteren Spielzeit aus München, Wien und Berlin kommen hinzu. Während der Festspiele finden im Rahmen der Reihe Salon populaire Lesungen bekannter Autor*innen und Schauspieler*innen wie Katharina Thalbach, Edgar Selge und Ursula Krechel statt und Carolin Emcke und Joschka Fischer werden zu Podiumsgesprächen erwartet. After-Show-Lounges und –Konzerte vervollständigen das Programm.

TilmannGersch
In einer Pressekonferenz stellten Oberbürgermeister Prof. Dr. Klaus Blettner und Intendant Tilman Gersch das bunte und facettenreiche Programm der Pfalzbau Bühnen in der Saison 2026/27 vor. 80 Gastspiele und Eigenproduktionen aus allen Sparten werden in der nächsten Saison präsentiert, darunter mehrere Weltpremieren und Deutsche Erstaufführungen. Das Tanzprogramm der Saison wird von der BASF SE gesponsert und ermöglicht so trotz knapper Finanzen hochkarätige Veranstaltungen.

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Im Schauspielprogramm der Festspiele findet sich dieses Mal wieder eine Werkschau: Das Berliner Ensemble kommt mit drei Produktionen nach Ludwigshafen, neben dem Kafka-Abend K. von Regiestar Berrie Kosky Jens Harzers eindrucksvollem Oscar-Wilde-Solo De Profundis und Zuckmayers Hauptmann von Köpenick – ebenfalls als Ein-Personen-Stück mit Max Hopp. Dazu kommen Polleschs Manzini-Studien von der Volksbühne Berlin sowie Arendt vom Thalia Theater Hamburg mit Corinna Harfouch in der Titelrolle. Hausherr Tilman Gersch steuert zwei Eigenproduktionen bei: Jelineks Prinzessinnen-Dramen mit Josephine Thiesen und Tobias Lutze und zum Saisonauftakt Jewgeni Schwarz‘ Märchenstück Der Drache mit der Bürgerbühne. Lesungen u.a. von Katharina Thalbach und Edgar Selge, Ursula Krechel und Marie Bäumer vervollständigen das Programm. In der weiteren Spielzeit werden Gastspiele der Münchner Kammerspiele, des Wiener Burgtheaters, des RambaZamba Theaters und des Deutschen Theaters Berlin gezeigt.

Das Tanzprogramm der Festspiele beginnt mit einer Weltpremiere, deren Endproben auf den Pfalzbau Bühnen stattfinden: Die GöteborgsOperans Danskompani zeigt neben einer Choreographie von Botis Seva die Uraufführung See you Sunday von Sarah Balzinger und Isaiah Wilson. Die Stuttgarter WINNDance Company präsentiert u.a. Choreographien von John Neumeier und Imre und Marne von Opstal, große Compagnien wie die Danza Contemporanéa de Cuba, das Ballett der Opera di Roma und zum glanzvollen Ausklang des Tanztheaters Wuppertal Pina Bausch setzen Maßstäbe. In der folgenden Saison gastieren im
Rahmen des vom Land Rheinland-Pfalz geförderten Theaterfrühlings Ludwigshafen (11. März bis 18. Juni 2027) das Ballet du Grand Théâtre de Genève, Aterballetto mit einem Tanzstück über den Filmkomponisten Ennio Morricone, Parsons Dance New York, das Ballet national de Marseille und Les Ballets de Monte Carlo mit der modernen Interpretation des Ballett-Klassi¬kers Ma Bayadère. Hip-Hop-Tanztheater, Tanzperformances, ein circensischer Abend mit Tanz und Jonglage und die Deutschlandpremiere einer jungen Choreographen aus Taiwan gewidmeten Aufführung setzen spannende aktuelle Akzente.

Im Bereich Musiktheater wird die Kooperation mit dem Pfalztheater Kaiserslautern fortgesetzt, das in dieser Saison Klassiker wie Richard Strauss‘ Oper Der Rosenkavalier und Verdis Aida vorstellt, aber auch das Musical Kiss me, Kate, Léhars Operette Der Graf von Luxemburg (in der Regie von Tilman Gersch) sowie die selten gespielte komische Oper Ich, Ich, Ich (Je suis Narcissiste). Das Kindertheater bietet ein breites Angebot von Aufführungen für Kinder aller Altersgruppen, darunter das Figurentheater Die Bank des teaters refleksion aus Däne-mark, zwei Produktionen des Hessischen Landestheaters Marburg, Die drei ??? Kids: Der singende Geist von der Jungen Ulmer Bühne und das reizende Puppenspiel Wie Kater Zorbas der kleinen Möwe das Fliegen beibrachte von den Artisanen Berlin. Das Junge Musical der Pfalzbau Bühnen hat bereits mit den Proben zum Musical Footloose begonnen. Konzerte und verschiedene kleinere Veranstaltungen ergänzen das vielfältige Programm.
Blettner
Oberbürgermeister und Kulturdezernent Prof. Dr. Klaus Blettner zeigte sich erfreut über die zahlreichen hochkarätigen Aufführungen des Spielplans der Pfalzbau Bühnen aus dem In- und Ausland, aber auch über die regionalen Angebote. „Der Ruf unseres Theaters strahlt weit über die Stadt hinaus und lockt regelmäßig Zuschauer aus der näheren und weiteren Umgebung nach Ludwigshafen.“ hob er hervor.
Tilman Gersch zog das Fazit: „Zwei Weltpremieren im Tanz, eine Werkschau im Schauspiel! Ich freue mich auf eine große ästhetische Vielfalt im Programm der Pfalzbau Bühnen Ludwigshafen 2026/27.“

https://www.theater-im-pfalzbau.de/
© Tilo Stengel
© Martin Hartmann
Theater im Pfalzbau

Zuletzt aktualisiert am 12. Juni 2026, 20:07

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