Ludwigshafen – Aktuell Störung der Telefonanlagen der Polizei in Ludwigshafen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Zurzeit kommt es zu Störungen der Telefonanlagen der Polizei im Stadtgebiet Ludwigshafen. Nach aktuellem Kenntnisstand sind die Anschlüsse der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 und der Polizeiwache Oggersheim betroffen. Der Notruf ist weiterhin jederzeit erreichbar – aber bitte nur im Notfall zu verwenden. Wir bitten um Verständnis und möchten uns für mögliche Unannehmlichkeiten entschuldigen.
Quelle
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Zuletzt aktualisiert am 12. Juni 2026, 09:21