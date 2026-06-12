Landau – „Pflanz dich und andere glücklich“- Kreative Mitmachaktion des Netzwerks Familienbildung am 27. Juni auf dem Rathausplatz in Landau – Bunte Blumengrüße gestalten für Menschen, die gerade viel Liebe brauchen, nicht mobil oder einsam sind – dazu ruft eine Aktion des Netzwerks Familienbildung LD-SÜW Ende Juni im Herzen Landaus auf

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Rahmen der Aktionswoche „Gemeinsam aus der Einsamkeit“ findet am Samstag, 27. Juni, von 10:00 bis 14:00 Uhr auf dem Rathausplatz in Landau (Ecke Adlerapotheke) die Mitmachaktion „Pflanz dich und andere glücklich“ statt. Menschen aller Generationen sind eingeladen, gemeinsam kreativ zu werden und sich selbst sowie andere liebevoll zu beschenken. „Im Mittelpunkt unserer Mitmachaktion steht das gemeinsame Gestalten und Bepflanzen von Blumentöpfen für Menschen, die in einer herausfordernden Lage sind und sich somit über ein schönes Geschenk sowie eine Extraportion Liebe freuen würden“, erklärt Veronique Wenzel vom Jugendamt Landau – eine von fünf Koordinatorinnen des Netzwerks Familienbildung Landau-SÜW, welches das Unterstützungs- und Begegnungsangebot vor Ort durchführt. Die Veranstaltung setzt gezielt auf niedrigschwellige Begegnungen. In entspannter Atmosphäre entstehen Gespräche, gemeinsames Tun und echte zwischenmenschliche Momente. Die Aktion ist inklusiv gestaltet, kostenfrei und ermöglicht Teilhabe für alle. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ein besonderer Fokus liegt auf der Weitergabe der bepflanzten Töpfe: Diese können mit Herz über kooperierende Einrichtungen wie Altenzentren und soziale Dienste an Menschen weitergegeben werden, die nicht selbst vor Ort sein können.

Über das Netzwerk Familienbildung LD-SÜW

Seit 2005 arbeiten im Netzwerk Familienbildung Landau-SÜW für Familienbildung relevante Einrichtungen, Institutionen und Berufsgruppen eng zusammen. Trägerübergreifend wird der fachliche Austausch angeregt und die Qualifikation von Fachkräften unterstützt. Fachtage und Foren bieten eine Plattform für aktuelle Themen. Gemeinsam werden neue, bedarfsorientierte Angebote der Familienbildung entwickelt und Hilfen miteinander abgestimmt. Koordiniert wird das Netzwerk vom Haus der Familie Landau, vom Kinderschutzbund Landau-SÜW, vom Jugendamt der Stadt Landau und vom Jugendamt des Kreises Südliche Weinstraße. Gefördert wird das Netzwerk vom Ministerium für Familie, Frauen, Jugend und Integration Rheinland-Pfalz.

Quelle

Stadtverwaltung Landau in der Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 12. Juni 2026, 13:27