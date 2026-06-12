Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Ladenburg möchte im Zuge des gesetzlichen Anspruchs auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder, der ab dem Schuljahr 2026/2027 gilt, ihr bestehendes Betreuungsangebot an beiden Grundschulen in eine nachhaltige Struktur überführen. Um die zukünftigen Angebote bedarfsgerecht planen zu können, startet die Stadt nun eine Befragung der Eltern von zukünftigen Schulkindern. Ziel der Befragung ist es, den konkreten Bedarf an verbindlichen Ganztagsangeboten zu ermitteln. Die Ergebnisse dienen als zentrale Grundlage für die weiteren Planungen und Anpassungen.

Bürgermeister Stefan Schmutz betont die Bedeutung der Beteiligung: „Mit der Einführung des Rechtsanspruchs stehen wir vor der großen Aufgabe allen Familien ein verlässliches, qualitätsvolles, möglichst flexibles und zugleich günstiges Angebot machen zu wollen. Je mehr Informationen wir über den tatsächlichen Bedarf haben, desto besser wird uns die Ausgestaltung gelingen. Jede Rückmeldung hilft uns daher, unsere Strukturen bedarfsgerecht und zukunftsfähig anzupassen.“

Die Befragung richtet sich an alle Familien mit zukünftigen Schulkindern mit Wohnsitz in Ladenburg. Die Eltern erhalten hierfür ein Anschreiben und einen Zugangscode zu einer Online-Befragung sowie alternativ einen Rückmeldebogen. Eine Teilnahme ist bis zum 31. Juli 2026 möglich. Nach den Sommerferien lädt die Stadtverwaltung zu einer Informationsveranstaltung ein und stellt dort die Ergebnisse der Befragung bezogen auf beide Grundschulstandorte vor.

Quelle: Stadt Ladenburg

Zuletzt aktualisiert am 12. Juni 2026, 08:57