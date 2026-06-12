  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Logo 1 1
12.06.2026, 9:29 Uhr

Heidelberg – Stadt zieht erste Bilanz zur Kommunalen Meldestelle Antisemitismus

Logo 1 1Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Meldungen helfen, Antisemitismus sichtbar zu machen und gezielt zu handeln -Um antisemitische Vorfälle systematisch zu erfassen, Betroffene zu unterstützen und gezielte Gegenmaßnahmen zu entwickeln, hat die Stadt Heidelberg im November 2024 die landesweit erste kommunale Meldestelle Antisemitismus eingerichtet. Nach rund 18 Monaten hat die Stadt nun eine erste Bilanz gezogen. Die Ergebnisse wurden am 9. Juni 2026 im Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit vorgestellt.

„Jüdische Menschen müssen in Heidelberg sicher, sichtbar und selbstverständlich ihren Alltag leben können. Antisemitismus stellt dieses Recht infrage und verletzt die Menschenwürde der Betroffenen. Gleichzeitig ist Antisemitismus aber immer auch ein Angriff auf unsere demokratischen Werte und auf das friedliche Zusammenleben in unserer Stadt“, sagt Bürgermeisterin Stefanie Jansen: „Deshalb ist es wichtig, Vorfälle sichtbar zu machen, Betroffene ernst zu nehmen und gemeinsam mit Zivilgesellschaft, Fachstellen und Sicherheitsbehörden entschlossen zu handeln.“

Antisemitische Vorfälle reichen bis in den Alltag hinein

Bundesweit haben antisemitische Straftaten in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Auch in Heidelberg berichten jüdische Menschen sowie israelische Staatsangehörige von antisemitischen Vorfällen im Alltag. Die Bandbreite reicht von abwertenden Kommentaren, Beleidigungen und Bedrohungen bis hin zu Sachbeschädigungen und Angriffen auf Erinnerungsorte. Immer wieder werden zudem antisemitische Botschaften im öffentlichen Raum sichtbar.

„Die Schilderungen der Betroffenen machen deutlich, dass die Attacken jüdische Menschen in Heidelberg nachhaltig verunsichern. Gleichzeitig helfen die Meldungen dabei, ein genaueres Bild der lokalen Situation zu gewinnen und Bedarfe frühzeitig zu erkennen“, sagt Judith Blumberg von der Meldestelle Antisemitismus im Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg.

Meldestelle verbindet Dokumentation, Beratung und Prävention

Die Kommunale Meldestelle Antisemitismus ist beim Amt für Chancengleichheit angesiedelt und wird im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ gefördert. Sie dokumentiert Vorfälle, vermittelt an spezialisierte Beratungsstellen und, wenn erforderlich, an Strafverfolgungsbehörden weiter. Gleichzeitig unterstützt sie Einrichtungen vor Ort durch Beratung, Präventionsangebote und Fortbildungen zum Umgang mit Antisemitismus.
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Vernetzung. Die Meldestelle arbeitet eng mit jüdischen Akteurinnen und Akteuren, Bildungseinrichtungen, der Universität Heidelberg, Beratungsstellen, Sicherheitsbehörden und zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammen. Ziel ist es, Wissen zu bündeln, Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und gemeinsam wirksame Strategien gegen Antisemitismus zu entwickeln.

Jüdisches Leben sichtbar machen und stärken

Die Arbeit der Meldestelle ist Teil eines umfassenderen kommunalen Engagements gegen Antisemitismus und für die Sichtbarkeit jüdischen Lebens in Heidelberg. So unterstützt die Stadt unter anderem die Jüdischen Kulturtage und fördert seit dem vergangenen Jahr den Jüdischen Filmclub. Beide Formate schaffen Räume für Begegnung, Austausch und Wissen über jüdisches Leben in Vergangenheit und Gegenwart.

Darüber hinaus setzt die Stadt auf breite Bündnisse gegen Antisemitismus. Wichtige Plattformen hierfür sind der Runde Tisch gegen Rassismus und der Heidelberger Dialog der Religionen.

Demokratie stärken und Radikalisierung vorbeugen

„Die Stadt Heidelberg versteht die Bekämpfung von Antisemitismus als dauerhafte Aufgabe der Demokratieförderung. Die Meldestelle trägt dazu bei, Vorfälle sichtbar zu machen, Handlungssicherheit in Institutionen zu stärken und gezielte Präventionsmaßnahmen zu entwickeln. So trägt die Meldestelle dazu bei, demokratische Werte zu stärken, Radikalisierungstendenzen frühzeitig entgegenzuwirken und das Vertrauen in ein respektvolles und rechtsstaatliches Miteinander zu fördern“, erklärt Danijel Cubelic, Leiter des Amtes für Chancengleichheit.

Weitere Informationen zur Kommunalen Meldestelle Antisemitismus gibt es online unter
www.heidelberg.de/antisemitismus.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 12. Juni 2026, 09:29

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Juni 2026
    M D M D F S S
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • INSERAT

    Premium Lounge Mannheim

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com