Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Romantische Komödie von Edmond Rostand als Grand Finale – Das Theater und Orchester Heidelberg feiert am Freitag, 19. Juni 2026, 20:30 Uhr, mit »Cyrano de Bergerac« die große Eröffnung der Heidelberger Schlossfestspiele 2026. Für den Regie führenden Intendanten Holger Schultze ist die romantische Komödie nach 15 Jahren die letzte Inszenierung in Heidelberg. Umso passender ist es, dass er sich zum 100. Jubiläum der Heidelberger Schlossfestspiele im Schlosshof vom Publikum verabschiedet.

»Leben wie Cyrano de Bergerac!«

Wegen seiner überlangen Nase traut sich Cyrano nicht, Roxane seine Liebe zu gestehen. Und da sie einen anderen liebt, souffliert Cyrano dem hübschen, aber sprachlich unbeholfenen Rivalen die Liebesworte und schreibt für ihn Liebesbriefe. Das kann nicht gut ausgehen, oder?

»Leben wie Cyrano de Bergerac!«, soll Maxim Gorki ausgerufen haben. Ohne Kompromisse, mutig und verliebt durchs Leben gehen! Fechten wie dichten können – und beides gleichzeitig! Edmond Rostand hat sich diesen Traum erfüllt. 1897 stellte er den fast vergessenen Abenteurer und Barockdichter Savinien Cyrano de Bergerac (1619 – 1655) in den Mittelpunkt einer vollkommen unzeitgemäßen »romantischen Komödie« und erzielte damit den größten Theatererfolg Frankreichs. Sein Held vereint die schroffsten Gegensätze: den siegreichen Degen, die geistreiche Rede und die schüchterne Seele.

Das Ende einer Ära: Nach 15 Jahren voller Erfolgsproduktionen legt Holger Schultze das Regiebuch nieder

Holger Schultze hat auch mit seiner eigenen Regiehandschrift eineinhalb Jahrzehnte das Theater und Orchester Heidelberg geprägt und das Heidelberger Publikum zum Lachen, Weinen, (Mit)Klatschen und Nachdenken gebracht. Zu den jüngsten seiner zahlreichen Erfolgsproduktionen in Schauspiel und Musiktheater zählen unter anderem »Der Graf von Monte Christo« (2024), »Der kaukasische Kreidekreis« (2024), »La Cenerentola« (2024), »Achtsam morden« (2025) und in der aktuellen Spielzeit zuletzt »Die Katze auf dem heißen Blechdach« (2025). Sein besonderes Händchen für Liederabende feierte das Publikum in beliebten Inszenierungen wie »Der Mond braust durch das Neckartal« (2020), »Die Zeit fährt Auto« (2023), »Mein Schwein pfeift Mozart« (2024) und »Völlig losgelöst« (2025).

»Cyrano de Bergerac« setzt nun zum Ende seiner Intendanz am Theater und Orchester Heidelberg einen Punkt hinter diese Erfolge. Stand in bisherigen Versionen des französischen Klassikers vor allem die Dreiecksbeziehung der Figuren im Fokus, ist es ihm wichtig in seiner Inszenierung die politisch-gesellschaftskritischen Aspekte des Stücks weiter in den Vordergrund zu rücken. Dabei treibt ihn die Frage um, ob man sich einer Gesellschaft anpassen oder sich seinen eigenen Weg suchen sollte

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Schauspielspektakel mit großem Ensemble, Live-Musik und Bühneneffekten

Für dieses große Finale fährt die Schauspiel-Sparte des Theaters und Orchesters Heidelberg noch einmal alles auf, was sie zu bieten hat. Das große Ensemble besteht unter anderem aus langjährigen Weggefährt*innen Holger Schultzes, die teilweise seit Beginn seiner Intendanz 2011 auf Heidelbergs Bühnen stehen: Steffen Gangloff, Thorsten Hierse, Friedrich Witte, Hans Fleischmann, Helene Krüger, Alexander Maria Schmidt, Olaf Weißenberg, Andreas Seifert, Martin Wißner, Lukas Umlauft, Nicole Averkamp, Vladlena Sviatash, Leon Maria Spiegelberg, André Kuntze und Benedict Fellmer. Unterstützt wird das Ensemble von Schauspielstudierenden der Theaterakademie Mannheim.

Die Bühne stammt von Marcel Keller, der ebenfalls als langjähriger Weggefährte von Holger Schultze beispielsweise das Bühnenbild für »Achtsam morden« (2025) gestaltete oder auch 2014 am dreitägigen Theaterspektakel »Born with the USA« beteiligt war. Zudem gestaltete er die aktuelle Ausstellung »100 Jahre Schlossfestspiele« im Ottheinrichsbau anlässlich des diesjährigen Jubiläums. Bei »Cyrano de Bergerac« prägen drei fahrbare Elemente aus Holz – zu Beginn als Türme, später als Bäume – das Bühnenbild. Zudem sind Bodenlöcher vorgesehen, aus denen Feuer speit. Auf besondere Lichteffekte darf sich das Publikum nach Einbruch der Dunkelheit freuen.

Die historisch anmutenden Kostüme stammen von Erika Landertinger, ebenfalls ein bekanntes Gesicht in den vergangenen Jahren Holger Schultzes. Sie kleidete u.a. die Ensemble von »Achtsam morden« (2025) und »Die Zeit fährt Auto« (2023) ein – um nur wenige Beispiele zu nennen. Die Fechtchoreografie für Kampfszenen stammt von Atef Vogel. Musikalisch untermalt wird das Stück mit Kompositionen von Paul Pötsch, der diese mit einer vierköpfigen Band einstudiert. Auch die Musik für »Der kaukasische Kreidekreis« (2024) und »Die Katze auf dem heißen Blechdach« (2025) stammte bereits aus seiner Feder. Mit zeitgenössischer, filmreifer Live-Musik werden die Akte mal heroisch, mal melancholisch unterteilt. Als Tänzerinnen begleiten Holly Mitchell und Hanna Sand die Produktion.

Einige Vorstellungen sind bereits ausverkauft. Jedoch sind für manche Termine noch Tickets im Vorverkauf erhältlich. Die Chance auf Restkarten besteht an der Abendkasse der jeweiligen Vorstellung.

Weitere Informationen sowie Karten unter www.theaterheidelberg.de oder an der Theaterkasse, Theaterstraße 10; 06221 / 58 20 000; tickets@theater.heidelberg.de

Quelle: Theater und Orchester Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 12. Juni 2026, 09:24