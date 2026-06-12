Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Ergebnisse aus Kooperation der beiden Kreativstädte können auf dem Afrikamarkt erworben werden – Im Rahmen des Afrikamarktes, der am 4. und 5. Juli 2026 erneut auf dem Gelände des Karlstorbahnhofs stattfindet, wird es einen gemeinsamen Stand der UNESCO City of Literature Heidelberg und der UNESCO City of Crafts and Folk Art Ouagadougou geben. Neben Artefakten der auf Bronze- und Kupferskulpturen spezialisierten UNESCO-Kreativstadt Ouagadougou präsentiert der Stand diesmal ein besonderes Highlight: Handgewobene und handbeschriebene Baumwoll-Schals, illustriert und versehen mit Gedichten Heidelberger Autorinnen und Autoren. Die Kurz-Gedichte sind jeweils in deutscher und französischer Sprache auf den Schals zu lesen. Französisch ist die Landessprache von Burkina Faso, die auch der Maler spricht, der den Schal beschriftet und bemalt hat. Die Schals wurden zuerst aus Baumwolle gewoben, anschließend mit aus Baumrinde handgefertigter Farbe bemalt und von Hand beschriftet.

Fünf der am Produktionsprozess beteiligten Kunsthandwerkerinnen und -handwerker aus Ouagadougou reisen zudem zum Afrikamarkt nach Heidelberg an und stehen vor Ort für Fragen und Gespräche zur Verfügung. Von jedem Schal mit einem Gedicht einer Poetin oder eines Poeten aus Heidelberg wurde eine limitierte Auflage von zehn Stück produziert. Der Verkaufspreis der Schals auf dem Afrikamarkt 2026 wird bei 60 Euro liegen.

Exklusiv vorbestellen bis zum 30. Juni

Vorbestellungen sind im Kulturamt möglich. Käuferinnen und Käufer erhalten eine Rechnung. Die Schals können nur bei vorheriger Bezahlung verbindlich reserviert werden. Wer seinen Schal bis zum 30. Juni 2026 per E-Mail an kulturamt@heidelberg.de vorbestellt, zahlt 49 Euro.

Folgende zehn Autorinnen und Autoren aus der UNESCO City of Literature Heidelberg haben Texte für die Schals geschrieben, die ins Französische übersetzt und nach Ouagadougou geschickt wurden: Ralph Dutli, Urs Heftrich, Philipp Herold, Henri Hirt, Barbara Imgrund, Manfred Metzner, Gerhild Michel, Sofie Morin, Miriam Tag und Ingeborg von Zadow. Die Übersetzungen der deutschen Texte ins Französische haben Regina Keil-Sagawe sowie zum Teil die Autoren selbst vorgenommen.

Entstehungsgeschichte des Kooperationsprojekts

Anlässlich des Afrikamarkts 2024 war Ramde Harouna, Focal Point der UNESCO City of Crafts and Folk Art Ouagadougou, nach Heidelberg gereist, um seine Kollegin Dr. Andrea Edel zu besuchen. Während dieser Tage entwickelten Ramde Harouna und Andrea Edel gemeinsam das Projekt der Literaturschals. Der erste Prototyp eines Literaturschals aus der Koproduktion der beiden UNESCO-Kreativstädte Heidelberg und Ouagadougou wurde auf der UNESCO-Weltkulturkonferenz „Mondiacult“ in Barcelona im Oktober 2025 von Lutz Moeller (Stellvertretender Generalsekretär der Deutschen UNESCO-Kommission), Dr. Andrea Edel (Focal Point der UNESCO City of Literature Heidelberg) und Toussaint Djongo (Repräsentant der UNESCO City of Crafts and Folk Art Ouagadougou) präsentiert.

Die Produktion der nun exklusiv für die UNESCO-Literaturstadt gefertigten Baumwollschals ist Mitte April 2026 in Ouagadougou angelaufen. Alle am Arbeitsprozess beteiligten Künstler und Künstlerinnen wurden adäquat honoriert, wie es der UNESCO-Charta „Fair Culture“ entspricht, die 2025 auf Initiative der Deutschen UNESCO-Kommission international veröffentlicht und implementiert wurde. Die UNESCO City of Literature Heidelberg zählt zu den ersten Unterzeichnenden der Charta.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 12. Juni 2026, 09:41