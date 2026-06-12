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MRN
12.06.2026, 10:55 Uhr

Germersheim – Goethe-Gymnasium beim Jugendwettbewerb „Umbruchzeiten“ erfolgreich Preisverleihung am 15. Juni im Livestream

MRNGermersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Landkreis Germersheim gratuliert den Schülerinnen und Schülern des Goethe-Gymnasiums zur Auszeichnung beim bundesweiten Jugendwettbewerb „Umbruchszeiten. Deutschland im Wandel seit der Einheit“. Das prämierte Projekt „Wenn ich nur gewusst hätte, dass Sie aus dem Osten kommen…“ gehört zu den 36 Gewinnerbeiträgen aus insgesamt mehr als 300 Einreichungen. Die feierliche Preisverleihung findet am 15. Juni 2026 um 12 Uhr in Berlin statt und wird live im Internet übertragen: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/preisverleihungumbruchszeiten Insgesamt beteiligten sich mehr als 1.600 Jugendliche im Alter von 13 bis 19 Jahren aus ganz Deutschland am Wettbewerb. Unter dem diesjährigen Schwerpunktthema „Neue Begegnungen“ setzten sie sich kreativ mit der deutschen Einheit und den gesellschaftlichen Umbrüchen auseinander – unter anderem in Form von Filmen, Podcasts, Kunstprojekten und Social-Media-Beiträgen. Das ausgezeichnete Projekt aus Germersheim greift persönliche Erfahrungen und Perspektiven zur deutschen Teilung und Wiedervereinigung auf und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Auseinandersetzung mit der jüngeren deutschen Geschichte – gerade auch im Dialog zwischen den Generationen und zwischen Menschen aus Ost- und Westdeutschland.

Landrat Martin Brandl würdigt das Engagement der Jugendlichen: „Ich gratuliere den Schülerinnen und Schülern des Goethe-Gymnasiums zu diesem großartigen Erfolg. Ihr Projekt zeigt eindrucksvoll, wie junge Menschen sich mit unserer gemeinsamen Geschichte auseinandersetzen und Brücken zwischen unterschiedlichen Lebensrealitäten schlagen. Dieses Engagement verdient große Anerkennung – weit über unseren Landkreis hinaus.“ Der Wettbewerb wurde von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und der Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland veranstaltet. Die Preisverleihung findet im Bundesministerium der Finanzen in Berlin statt. Weitere Infos unter www.umbruchszeiten.de.

Quelle
Kreisverwaltung Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 12. Juni 2026, 10:55

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