Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – „Wer noch auf der Suche nach einem Ferien- oder Freizeitangebot in den Sommerferien ist, könnte auf der Homepage des Landkreises Germersheim fündig werden“, so der Erste Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler. Obwohl die Ferienbetreuungsangebote für Grundschulkinder in der Regel häufig sehr frühzeitig ausgeschrieben und gebucht werden, gibt es bei einigen Anbietern noch freie Kapazitäten. Auch für Jugendliche finden sich im Online-Ferienkalender noch verfügbare Fahrten und Ferienaktionen. Unter www.kreis-germersheim.de/ferienkalender können Eltern und Interessierte einsehen, welche Anbieter noch einzelne freie Plätze zu vergeben haben.

„Wer sich in den Ferien als ehrenamtliche Betreuungsperson oder Hilfsbetreuungsperson engagieren möchte, wird hier auf der Homepage ebenfalls fündig“, ergänzt die Jugendamtsleitung Denise Hartmann-Mohr. Unter www.kreis-germersheim.de/ferienkalender, Rubrik „Freizeiten leiten: Ehrenamtliches Engagement gesucht!“ ist einsehbar, welche Träger eine Schulung zur ehrenamtlichen Jugendgruppenleitung anbieten. Jedoch ist die Mitarbeit als helfende Hand bei vielen Trägern auch ohne Schulung und spontan – auch für Jugendliche – noch möglich und willkommen.

Für Rückfragen steht Lara Anslinger unter Tel. 07274/53-3900 und E-Mail kreisjugendpflege@kreis-germersheim.de zur Verfügung.

Zuletzt aktualisiert am 12. Juni 2026, 09:02