Frankenthal – Strandbadfest 2026 am 7. und 8. August – Beliebte Sommerveranstaltung rückt auf das letzte Ferienwochenende

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Strandbadfest findet auch im Jahr 2026 statt – allerdings zu einem späteren Termin als gewohnt. Die beliebte Sommerveranstaltung im Frankenthaler Strandbad wird am Freitag, 7. August, und Samstag, 8. August, und damit am letzten Wochenende der Sommerferien in Rheinland-Pfalz, gefeiert. In den vergangenen Jahren fand das Strandbadfest traditionell am letzten Wochenende vor Ferienbeginn statt. Aufgrund der zeitlichen Nähe zum Strohhutfest wurde für 2026 bewusst eine Terminverschiebung vorgenommen. Mit dem neuen Termin sollen die organisatorischen Rahmenbedingungen verbessert und ausreichend Zeit für Vorbereitung, Aufbau und Durchfüh-rung beider Großveranstaltungen geschaffen werden.



Besucherinnen und Besucher dürfen sich dennoch auf das bewährte Konzept freuen: Das Strandbadfest bleibt auch 2026 Frankenthals größte Sommerparty mit einem abwechslungs-reichen Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie. Geplant sind erneut Live-Musik auf mehreren Bühnen, gastronomische Angebote der Frankenthaler Vereine sowie weitere Pro-grammpunkte, die das besondere Ambiente des Strandbads unterstreichen. Traditionell gehö-ren dazu unter anderem die offizielle Eröffnung mit Fassbieranstich und das große Abschluss-feuerwerk am Samstagabend.



Das detaillierte Programm für das Strandbadfest 2026 sowie Informationen zum Kartenvorver-kauf werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Die Stadt Frankenthal freut sich bereits jetzt darauf, gemeinsam mit den Besucherinnen und Besuchern zwei stimmungsvolle Sommerabende im Strandbad zu erleben. Mehr Informationen und Fotos vergangener Veranstaltungen unter www.frankenthal.de/strandbadfest

Quelle

Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 12. Juni 2026, 14:28