Frankenthal – Interne Fortbildung: Bürgerservice schließt am Mittwoch früher

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund einer internen Fortbildung schließt der Bürgerservice der Stadtverwaltung Frankent-hal am Mittwoch, 17. Juni bereits um 11.30 Uhr; Kunden ohne Termin können bis 11.15 Uhr ein Ticket ziehen. Für Fragen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bürgerservice unter der Rufnum-mer 06233 / 89- 666, oder Email buergerservice@frankenthal.de zur Verfügung. Mehr zu den einzelnen Dienstleistungen unter www.frankenthal.de/bürgerservice
Quelle
Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)
Zuletzt aktualisiert am 12. Juni 2026, 13:21