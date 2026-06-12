Eisenberg – Verkehrsunfall mit mehreren Leichtverletzten

Eisenberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, 12.06.2026, kam es gegen 05:50 Uhr auf der Ramsener Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei dem mehrere Personen leicht verletzt wurden. Ein Pkw-Fahrer befuhr die Ramsener Straße aus Richtung Eisenberg kommend in Fahrtrichtung Ramsen. Hinter ihm fuhr ein Motorradfahrer. An der Einmündung zur Industriestraße beabsichtigte der Pkw-Fahrer, nach links abzubiegen und hierzu die Gegenfahrspur zu überqueren. Während des Abbiegevorgangs kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw, der die Ramsener Straße in Richtung Ramsen befuhr. In der Folge kollidierte der nachfolgende Motorradfahrer mit dem vorausfahrenden abbiegenden Pkw. Alle drei Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die beteiligten Fahrzeugführenden erlitten jeweils leichte Verletzungen. Die Ramsener Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten voll gesperrt. Die Sperrung ist inzwischen wieder aufgehoben. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Quelle

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Zuletzt aktualisiert am 12. Juni 2026, 09:46