Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Teilnehmer des Leseclubs für Erwachsene unter der Leitung von Frau Rena Ott-Seidel treffen sich am Donnerstag, 18. Juni 2026, um 15:00 Uhr auf der Empore vor der Stadtbibliothek Eberbach. Besprochen wird das Buch „Zugwind“ von Iryna Fingerova.

Zum Buch:

Die Autorin erzählt vom Leben einer ukrainischen Hausärztin in Deutschland, während in ihrem Heimatland Krieg herrscht. Ihre Praxis wird zur Anlaufstelle für ukrainische Patienten auf der Suche nach Trost, Heilung und Mitgefühl.

Quelle: Stadt Eberbach

Zuletzt aktualisiert am 12. Juni 2026, 08:54