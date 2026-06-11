Walldorf – Unbekannter entblößt sich vor Spaziergängerin – Zeugenaufruf

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montag gegen 19:30 Uhr entblößte sich ein noch unbekannter Mann im Waldgebiet an der Lutherischen Brücke vor einer 49-jährigen Frau. Der Unbekannte tanzte komplett entkleidet vor der Frau und zeigte mit seinen Händen auf sein Glied. Die 49-Jährige verständigte nach dem Geschehen umgehend über Notruf die Polizei. Trotz sofortiger Fahndung konnte der Mann in unbekannte Richtung flüchten.

Er wird wie folgt beschrieben:

– Etwa 65 Jahre alt

– Normale Statur

– Helle Haut

– Trug ein türkisfarbenes T-Shirt

– War mit einem älteren Fahrrad unterwegs

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 11. Juni 2026, 10:50