Speyer – Stadt Speyer ist beim Label „StadtGrün naturnah“ dabei – Die Stadt Speyer engagiert sich für mehr Natur im Stadtgebiet und nimmt seit Mai 2026 am Label-Verfahren „StadtGrün naturnah“ teil.

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Naturerfahrungen sind insbesondere für Kinder wichtig, um gesund aufzuwachsen. Auch Erwachsene profitieren von gut erreichbaren Grün- und Freiräumen für Bewegung und Erholung, am besten, wenn diese direkt vor der Haustür liegen. Studien zeigen zudem, dass Lebensqualität und Wohlbefinden mit der Nähe zu Grünflächen steigen. Naturnah gepflegte Grünflächen leisten darüber hinaus einen Beitrag zur biologischen Vielfalt und zur Anpassung an den Klimawandel. Dafür reicht bereits ein selteneres Mähen von Rasenflächen aus, um schnittempfindliche Wiesenkräuter zu fördern.

Tiere und Pflanzen profitieren so gleichermaßen: Wo Flockenblumen, Margeriten oder Malven gedeihen, sind auch Wildbienen und Schmetterlinge nicht weit.

Das Label „StadtGrün naturnah“ wird vom Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt e. V. vergeben, dem aktuell 438 Städte, Gemeinden und Landkreise (Stand Juni 2026) angehören. Es ist das größte Netzwerk für naturnahe Kommunen in Deutschland. Es zeichnet Kommunen aus, die ihre Grünflächen ökologisch weiterentwickeln, etwa durch artenreiche Wildblumenwiesen, die Verwendung von heimischem Saat- und Pflanzengut oder den Verzicht auf Pestizide. Bei der Maßnahmenplanung, Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit für mehr Natur in der Stadt erhalten die Kommunen professionelle Unterstützung durch das Bündnis. „Um auch weiterhin Kommunen zu unterstützen, mehr für Insekten zu tun und die biologische Vielfalt im urbanen Bereich zu fördern, werden wir als ein eingetragener Verein das Label-Verfahren auf Selbstkostenbasis weiter anbieten“, so Bündnisgeschäftsführer Robert Spreter. Bis Ende 2026 werden insgesamt rund 90 Kommunen zertifiziert sein. Weitere 45 Kommunen haben sich nach drei Jahren rezertifiziert.



Die Stadt Speyer setzt seit vielen Jahren einen klaren Schwerpunkt auf den Erhalt der biologischen Vielfalt als zentralen Bestandteil ihrer Nachhaltigkeitsstrategie. Gemeinsam mit lokalen Initiativen, Bildungseinrichtungen und engagierten Bürgerinnen und Bürgern entstehen vielfältige Projekte zum Schutz und zur Förderung der Biodiversität. Mit dem Stadtratsbeschluss vom 20. Mai 2025 hat sich Speyer zudem zu einem ökologischen und klimaangepassten Grünflächenmanagement bekannt. Die Umsetzung des Zertifizierungsprozesses erfolgt federführend durch das Grünflächenmanagement für die städtischen Flächen sowie durch das Nachhaltigkeitsmanagement im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Bildung. Die Teilnahme wird durch Fördermittel aus dem Programm „Natürlicher Klimaschutz in Kommunen“ der KfW ermöglicht.

Bereits in den vergangenen Jahren wurden in Speyer zahlreiche Projekte zur naturnahen Stadtgestaltung umgesetzt. In Zusammenarbeit mit der Bieneninitiative Speyer entstand am Hummelgarten hinter dem Judomaxx ein Naturschaugarten. Das Projekt „Lebensraum Friedhof“ wurde 2020 als Naturschutzprojekt des Jahres ausgezeichnet. Im Rahmen der Kampagne „Tausende Gärten – Tausende Arten“ findet zudem regelmäßig der Fotowettbewerb „Speyer erblüht“ in Kooperation mit dem Nachhaltigkeitsmanagement und der Stadtbibliothek Speyer, bei welcher das geeignete regionale Saatgut auch kostenfrei mitgenommen werden kann, statt. Auch auf städtischen Flächen werden Grünbereiche zunehmend naturnah umgestaltet und weiterentwickelt. Dieser Prozess soll nun im Rahmen des Labels fortgeführt und vertieft werden.



Zu Beginn des Verfahrens erfassen die teilnehmenden Kommunen ihre bisherigen Pflegepraktiken und bereits umgesetzten Maßnahmen. Darauf aufbauend wird ein Maßnahmenplan zur weiteren naturnahen Entwicklung der innerstädtischen Grünflächen erarbeitet. Die städtische Arbeitsgruppe wird hierbei fachlich durch den Beirat für Naturschutz unterstützt. Am Ende des rund zwölfmonatigen Prozesses erfolgt eine Auszeichnung in Bronze, Silber oder Gold. Das Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt e. V. begleitet die teilnehmenden Kommunen dabei mit fachlicher Vor-Ort-Beratung, unterstützt den Erfahrungsaustausch, stellt Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit bereit und organisiert Workshops mit lokalen Akteurinnen und Akteuren. In den insgesamt neunzig Kommunen, welche im Jahr 2026 teilgenommen haben, hat das Bündnis mit dem Label zahlreiche Initiativen zur Förderung der Artenvielfalt im Stadtgebiet angestoßen.

Mehr Informationen zum Label „StadtGrün naturnah“ sind unter www.kommbio.de/label abrufbar.

Quelle

Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 11. Juni 2026, 15:10