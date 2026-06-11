Sinsheim – Telefonzelle als Büchertauschregal – Neue Attraktion im Freibad Sinsheim

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Lesen, tauschen, weitergeben: Im Freibad Sinsheim gibt es seit dieser Saison ein neues Highlight. Eine ausgediente Telefonzelle wurde kreativ zu einem Büchertauschregal umgestaltet und steht ab sofort während der Öffnungszeiten kostenlos zur Verfügung. Gäste können Bücher mitbringen, tauschen oder sich spontan neuen Lesestoff für einen entspannten Tag auf der Liegewiese aussuchen. Das Angebot richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene und ergänzt den Freibadbesuch um eine entspannte und nachhaltige Freizeitmöglichkeit. Bei Umbau und Gestaltung der Telefonzelle wirkten die Friedrich-Hecker-Schule und JuMo Sinsheim (Jugendarbeit Mobil) aktiv mit. Finanziell unterstützt wurde das Projekt zudem durch eine Spende der Mannheimer Parkhaus-betriebe GmbH. Mit dem neuen Angebot soll nicht nur die Lesefreude gefördert, sondern auch ein Beitrag zur Wiederverwendung von Büchern geleistet werden. Die kreative Umgestaltung der Telefonzelle verbindet Nachhaltigkeit mit einem kulturellen Mehrwert für die Region. Alle Badegäste sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen, um das neue Angebot zu nutzen.

Weitere Informationen erhalten Interessierte direkt beim Freibad Sinsheim.

Quelle

Stadtverwaltung Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 11. Juni 2026, 09:36