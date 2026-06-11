Sinsheim – Sundowner-Genuss und Sommerabende mit Wein

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Sinsheimer Erlebnisregion stellt sich vor – Hinter jedem Hügel ein neuer Ausblick.

Die Sinsheimer Erlebnisregion stellt dieses Jahr alle zwei Wochen spannende Aktivitäten für Einheimische und Gäste vor. Heute an der Reihe: Sundowner-Genuss unter freiem Himmel und Sommerabende mit Wein, Grill & Aussicht

Wenn die Sonne langsam untergeht und laue Sommerabende nach einem guten Glas Wein verlangen, laden zwei besondere Veranstaltungsreihen in der Region zum entspannten Ausklang des Tages ein.

Das Weingut Zipse startete am 4. Juni seine beliebten „Sundowner“-Abende an der beeindruckenden Burg Steinsberg. Bis September verwandelt sich die Burg an jedem zweiten Donnerstag in eine stimmungsvolle Genusslocation mit ausgewählten Weinen, sommerlicher Atmosphäre und traumhaftem Ausblick über den Kraichgau. Besonders beliebt: Gäste können vor Ort selbst grillen und den Abend ganz entspannt mit eigenen Grillspezialitäten und den passenden Weinen des Hauses genießen. Ob mit Freunden, Kollegen oder zu zweit – die Sundowner-Abende versprechen gesellige Stunden und besondere Sonnenuntergänge.

Auch das Weingut Nägele in Angelbachtal lädt ab dem 3. Juni zu genussvollen Sommerabenden ein. Die Sundowner finden im idyllischen Hof des Weinguts statt und bieten in den Monaten Juni bis August immer mittwochs von 17:00 bis 20:30 Uhr entspannte Afterwork-Stimmung. Gäste erwartet eine Auswahl an Weinen, Cocktails sowie alkoholfreien Getränken. Für den kulinarischen Teil gilt: Grillgut sowie Geschirr, Besteck und alles Weitere für einen gelungenen Grillabend bringen die Besucher selbst mit. So entsteht ein ganz individuelles, geselliges Picknick- und Grillgefühl unter freiem Himmel. Bei schlechtem Wetter stehen außerdem gemütliche Sitzplätze in der Vinothek oder im historischen Holzfasskeller zur Verfügung.

Beide Veranstaltungsreihen bieten ideale Gelegenheiten, den Alltag hinter sich zu lassen und den Sommer in entspannter Weinberg-Atmosphäre zu feiern. Das Beste daran: Eine Anmeldung ist bei beiden Veranstaltungen nicht erforderlich. Einfach vorbeikommen, Platz nehmen und den Sommerabend genießen.

Stadtverwaltung Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 11. Juni 2026, 09:33