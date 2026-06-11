Sinsheim – Sonderführung „Wein und Historie“ 20.06.2026 um 14:00 Uhr mit Burgführerin Marita Hesch

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Verein „Freunde Sinsheimer Geschichte e.V.“ veranstaltet in Kooperation mit dem Weingut Zipse eine außergewöhnliche Führung, bei der Geschichte und Genuss aufeinandertreffen. Die Teilnehmer erwartet ein kulinarisches Erlebnis im Weinberg rund um die Burg Steinsberg, ergänzt durch geschichtliche Fakten zur Burg. Der örtliche Winzer Peter Zipse wird gemeinsam mit der historischen Figur der Burgfrau Juliana aus der Gegenwart in die Vergangenheit führen.

Treffpunkt: Parkplatz unterhalb der Burg (Steinsberg 1, 74889 Sinsheim-Weiler)

Kosten: 30 Euro pro Person

Veranstalter: Verein Freunde Sinsheimer Geschichte e.V. und Weingut Zipse

Weitere Informationen und Anmeldung: Weingut Zipse, Tel.: 07261 2418, E-Mail: info@kueferschaenke.de

Quelle

Stadtverwaltung Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 11. Juni 2026, 10:07