Sinsheim – Public Viewing auf dem Burgplatz – Deutschland gegen Elfenbeinküste live

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Im Rahmen der Fußballweltmeisterschaft verwandelt sich der Burgplatz am 20.06.2026 in einen stimmungsvollen Public Viewing Bereich. Dadurch besteht die Möglichkeit, das zweite Gruppenspiel der Gruppe E zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste gemeinsam auf Großleinwand zu verfolgen.
Die Liveübertragung beginnt voraussichtlich um 21:30 Uhr, der Anpfiff erfolgt um 22:00 Uhr.
Fußballfans erwartet eine besondere Atmosphäre, um die Begegnung gemeinsam zu erleben. Für das leibliche Wohl ist umfassend gesorgt. Vor Ort steht ein vielfältiges gastronomisches Angebot mit Speisen und Getränken zur Verfügung.
Die Veranstaltung schließt unmittelbar an das Landes-Musik-Festival an. Durch den nahtlosen Übergang zwischen Festivalprogramm und Public Viewing können Besucher den Abend ohne Unterbrechung fortsetzen und die Live Übertragung des WM-Spiels auf dem Burgplatz genießen.
Quelle Stadt Sinsheim
Zuletzt aktualisiert am 11. Juni 2026, 09:28