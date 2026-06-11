Schifferstadt – Probefahrt ohne Versicherungsschutz

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch, dem 10.06.2026 wurden die Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt durch Zeugen auf einen Kleinkraftradfahrer aufmerksam gemacht, welcher durch ständiges Auf- und Abfahren der Pechhüttenstraße ruhestörenden Lärm verursachen würde. Der Verantwortliche 19-jährige Fahrer konnte angetroffen werden. Der Roller wurde zu diesem Zeitpunkt schon auseinandergebaut. Nach einem Abgleich der abgegebenen Personen und Fahrzeugbeschreibung konnte der Fahrer und der auseinandergebaute Roller eindeutig identifiziert werden. Ermittlungen ergaben, dass der Roller nicht ordnungsgemäß versichert war. Aus diesem Grund wurde ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.
Quelle
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Zuletzt aktualisiert am 11. Juni 2026, 11:35