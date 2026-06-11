Schifferstadt – Diebstahl von Fahrradteilen

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Montag (08.06.2026) auf Dienstag machten sich bislang unbekannte Täter an zwei in Schifferstadt abgestellten Fahrrädern zu schaffen. Dabei hinterließen sie erheblichen Sachschaden und entwendeten mehrere Komponenten. Die Täter versuchten, das hintere Laufrad auszubauen. Da dieses jedoch mit einem Schloss gesichert war, scheiterte der Diebstahl. Die Täter rissen stattdessen das Rücklicht heraus und beschädigten beide Räder schwer. Der entstandene Gesamtschaden an beiden Rädern wird auf rund 750 Euro geschätzt. Wer hat im genannten Tatzeitraum in der Nähe der Kleinen Kapellenstraße verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 4911-0 oder per E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.
Quelle
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Zuletzt aktualisiert am 11. Juni 2026, 11:36