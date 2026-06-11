Rheinzabern – Widerstand geleistet

Rheinzabern/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochabend leistete ein 25-Jähriger Mann auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Jockgrimer Straße in Rheinzabern Widerstand und wurde hierdurch leicht verletzt. Gegen 22:15 Uhr wurde die Polizei Wörth durch eine 38-jährige Frau verständigt, dass sie durch ihren 25-jährigen Ex-Partner vor dem Einkaufsmarkt aufgelauert werde. Die 38-jährige flüchtete aus Angst in den Einkaufsmarkt, wo sie auf die Polizei wartete. Beim Eintreffen der Polizei hielt der 25-jährige Mann eine Glasflasche in der Hand und erhob diese beim Erblicken der Beamten. Die Polizeibeamten forderten den 25-Jähirgen auf, sich auf den Boden zu legen und drohten ihm zudem die Anwendung des Distanzelektroimpulsgerät (Taser) an. Da der 25-Jährige der Aufforderung nicht nachkam, wurde der Taser eingesetzt. Hiernach wurde der 25-Jährige zu Boden gebracht und gefesselt. Bei der Fesselung leistete der 25-Jährige erheblichen Widerstand. Anschließend wurde der 25-Jährige bei hiesiger Dienststelle in Gewahrsam genommen. Aufgrund des Verdachts, dass der 25-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Quelle

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Wörth am Rhein

Zuletzt aktualisiert am 11. Juni 2026, 10:46