  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Hakan Atik
11.06.2026, 22:10 Uhr

Mannheim – VfR Mannheim und Hakan Atik beenden Zusammenarbeit im besten gegenseitigen Einvernehmen

Hakan AtikMannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der VfR Mannheim und Hakan Atik werden künftig getrennte Wege gehen. Auf eigenen Wunsch wird Atik seine Tätigkeit beim Traditionsverein beenden und sich nach vielen erfolgreichen Jahren einer neuen Herausforderung widmen.

Mit einer Unterbrechung prägte Hakan Atik über mehr als ein Jahrzehnt die sportliche Entwicklung des VfR Mannheim. Bereits von 2014 bis 2018 stand er als Cheftrainer an der Seitenlinie der Rasenspieler und führte die Mannschaft in insgesamt 105 Pflichtspielen. Anfang 2020 kehrte er zum Stadtverein zurück und übernahm zunächst erneut Verantwortung als Trainer der ersten Mannschaft. Seit dem 1. Januar 2020 verantwortete er als Sportdirektor die sportlichen Geschicke des Vereins und stellte sich darüber hinaus mehrfach in den Dienst des Vereins – unter anderem als Trainer und Interimstrainer der ersten Mannschaft. Zudem verantwortete er wichtige Bereiche der Nachwuchsarbeit und war maßgeblich für die Entwicklung der U19 und U23 zuständig.

In all diesen Funktionen zeichnete sich Atik durch außergewöhnliches Engagement, hohe Fachkompetenz und eine große Identifikation mit dem VfR Mannheim aus. Als ausgewiesener Fußballfachmann und hervorragender Kenner der regionalen Fußballszene brachte er sein umfangreiches Netzwerk, seine Erfahrung und sein Gespür für sportliche Entwicklungen gewinnbringend für den Verein ein.

Der größte sportliche Erfolg dieser gemeinsamen Zeit war zweifellos der Aufstieg des VfR Mannheim in die Regionalliga Südwest. Dieser historische Erfolg, der als größter Triumph der jüngeren Vereinsgeschichte gilt, trägt auch die Handschrift von Hakan Atik. Als Sportdirektor und wichtiger Impulsgeber hatte er maßgeblichen Anteil daran, dass die Rasenspieler heute in der vierthöchsten deutschen Spielklasse vertreten sind.

Sportvorstand Ali Ibrahimaj blickt mit großer Dankbarkeit auf die gemeinsame Zeit zurück:

„Hakan ist ein herausragender Fußballfachmann und einer der besten Kenner der regionalen Fußballszene. Sein Netzwerk, seine Erfahrung und sein Gespür für Spieler haben dem VfR Mannheim in den vergangenen Jahren enorm geholfen. Er hat den Verein in unterschiedlichsten Funktionen unterstützt und dabei immer das Wohl des Vereins über persönliche Interessen gestellt. Persönlich verbindet uns weit mehr als die gemeinsame Arbeit beim VfR Mannheim. Hakan war derjenige, der mich einst zum Verein geholt hat. Dafür bin ich ihm bis heute dankbar. Auch wenn sich unsere beruflichen Wege nun trennen, bleibt Hakan ein wichtiger Teil der VfR-Familie. Unsere Freundschaft und gegenseitige Wertschätzung werden weit über seine Tätigkeit beim Verein hinaus bestehen.“

Auch Präsident Boris Scheuermann würdigt die Verdienste Atiks:

„Wenn man auf die erfolgreiche Entwicklung des VfR Mannheim in den vergangenen Jahren zurückblickt, kommt man an Hakan Atik nicht vorbei. Er hat als Trainer, Sportdirektor, Nachwuchsverantwortlicher und wichtiger Berater Verantwortung übernommen und den Verein maßgeblich mitgestaltet. Der Aufstieg in die Regionalliga Südwest als größter sportlicher Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte trägt auch seine Handschrift. Für seinen außergewöhnlichen Einsatz, seine Loyalität und seine Leidenschaft für den VfR Mannheim sind wir ihm zu großem Dank verpflichtet. Die Türen des VfR Mannheim werden für Hakan jederzeit offenstehen. Er wird bei uns immer ein gern gesehener Gast und Freund des Vereins sein.“

Hakan Atik selbst blickt mit Stolz und Dankbarkeit auf seine Zeit beim VfR Mannheim zurück:

„Die Entscheidung ist mir alles andere als leicht gefallen. Der VfR Mannheim ist für mich weit mehr als nur ein Verein geworden. Nach so vielen intensiven Jahren habe ich für mich entschieden, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, noch einmal etwas Neues zu machen und neue Erfahrungen zu sammeln. Ich durfte hier viele besondere Menschen kennenlernen und unvergessliche Momente erleben. Der Aufstieg in die Regionalliga Südwest wird für mich immer etwas ganz Besonderes bleiben. Ich bin dankbar für das Vertrauen, das mir über all die Jahre entgegengebracht wurde, und wünsche dem VfR Mannheim von Herzen weiterhin viel Erfolg. Dem Verein werde ich auch künftig eng verbunden bleiben.“

Der VfR Mannheim bedankt sich bei Hakan Atik für seinen außergewöhnlichen Einsatz, seine Loyalität und seine großen Verdienste um den Verein. Für seinen weiteren beruflichen und privaten Weg wünschen die Rasenspieler ihm von Herzen alles Gute und weiterhin viel Erfolg.

Quelle: VfR Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 11. Juni 2026, 22:10

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Juni 2026
    M D M D F S S
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • INSERAT

    Premium Lounge Mannheim

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com