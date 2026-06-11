Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der VfR Mannheim und Hakan Atik werden künftig getrennte Wege gehen. Auf eigenen Wunsch wird Atik seine Tätigkeit beim Traditionsverein beenden und sich nach vielen erfolgreichen Jahren einer neuen Herausforderung widmen.

Mit einer Unterbrechung prägte Hakan Atik über mehr als ein Jahrzehnt die sportliche Entwicklung des VfR Mannheim. Bereits von 2014 bis 2018 stand er als Cheftrainer an der Seitenlinie der Rasenspieler und führte die Mannschaft in insgesamt 105 Pflichtspielen. Anfang 2020 kehrte er zum Stadtverein zurück und übernahm zunächst erneut Verantwortung als Trainer der ersten Mannschaft. Seit dem 1. Januar 2020 verantwortete er als Sportdirektor die sportlichen Geschicke des Vereins und stellte sich darüber hinaus mehrfach in den Dienst des Vereins – unter anderem als Trainer und Interimstrainer der ersten Mannschaft. Zudem verantwortete er wichtige Bereiche der Nachwuchsarbeit und war maßgeblich für die Entwicklung der U19 und U23 zuständig.

In all diesen Funktionen zeichnete sich Atik durch außergewöhnliches Engagement, hohe Fachkompetenz und eine große Identifikation mit dem VfR Mannheim aus. Als ausgewiesener Fußballfachmann und hervorragender Kenner der regionalen Fußballszene brachte er sein umfangreiches Netzwerk, seine Erfahrung und sein Gespür für sportliche Entwicklungen gewinnbringend für den Verein ein.

Der größte sportliche Erfolg dieser gemeinsamen Zeit war zweifellos der Aufstieg des VfR Mannheim in die Regionalliga Südwest. Dieser historische Erfolg, der als größter Triumph der jüngeren Vereinsgeschichte gilt, trägt auch die Handschrift von Hakan Atik. Als Sportdirektor und wichtiger Impulsgeber hatte er maßgeblichen Anteil daran, dass die Rasenspieler heute in der vierthöchsten deutschen Spielklasse vertreten sind.

Sportvorstand Ali Ibrahimaj blickt mit großer Dankbarkeit auf die gemeinsame Zeit zurück:

„Hakan ist ein herausragender Fußballfachmann und einer der besten Kenner der regionalen Fußballszene. Sein Netzwerk, seine Erfahrung und sein Gespür für Spieler haben dem VfR Mannheim in den vergangenen Jahren enorm geholfen. Er hat den Verein in unterschiedlichsten Funktionen unterstützt und dabei immer das Wohl des Vereins über persönliche Interessen gestellt. Persönlich verbindet uns weit mehr als die gemeinsame Arbeit beim VfR Mannheim. Hakan war derjenige, der mich einst zum Verein geholt hat. Dafür bin ich ihm bis heute dankbar. Auch wenn sich unsere beruflichen Wege nun trennen, bleibt Hakan ein wichtiger Teil der VfR-Familie. Unsere Freundschaft und gegenseitige Wertschätzung werden weit über seine Tätigkeit beim Verein hinaus bestehen.“

Auch Präsident Boris Scheuermann würdigt die Verdienste Atiks:

„Wenn man auf die erfolgreiche Entwicklung des VfR Mannheim in den vergangenen Jahren zurückblickt, kommt man an Hakan Atik nicht vorbei. Er hat als Trainer, Sportdirektor, Nachwuchsverantwortlicher und wichtiger Berater Verantwortung übernommen und den Verein maßgeblich mitgestaltet. Der Aufstieg in die Regionalliga Südwest als größter sportlicher Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte trägt auch seine Handschrift. Für seinen außergewöhnlichen Einsatz, seine Loyalität und seine Leidenschaft für den VfR Mannheim sind wir ihm zu großem Dank verpflichtet. Die Türen des VfR Mannheim werden für Hakan jederzeit offenstehen. Er wird bei uns immer ein gern gesehener Gast und Freund des Vereins sein.“

Hakan Atik selbst blickt mit Stolz und Dankbarkeit auf seine Zeit beim VfR Mannheim zurück:

„Die Entscheidung ist mir alles andere als leicht gefallen. Der VfR Mannheim ist für mich weit mehr als nur ein Verein geworden. Nach so vielen intensiven Jahren habe ich für mich entschieden, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, noch einmal etwas Neues zu machen und neue Erfahrungen zu sammeln. Ich durfte hier viele besondere Menschen kennenlernen und unvergessliche Momente erleben. Der Aufstieg in die Regionalliga Südwest wird für mich immer etwas ganz Besonderes bleiben. Ich bin dankbar für das Vertrauen, das mir über all die Jahre entgegengebracht wurde, und wünsche dem VfR Mannheim von Herzen weiterhin viel Erfolg. Dem Verein werde ich auch künftig eng verbunden bleiben.“

Der VfR Mannheim bedankt sich bei Hakan Atik für seinen außergewöhnlichen Einsatz, seine Loyalität und seine großen Verdienste um den Verein. Für seinen weiteren beruflichen und privaten Weg wünschen die Rasenspieler ihm von Herzen alles Gute und weiterhin viel Erfolg.

Quelle: VfR Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 11. Juni 2026, 22:10