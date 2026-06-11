Mannheim – Geschwindigkeitskontrollen nächste Woche

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Mannheim führt vom 15. bis 19. Juni in folgenden Straßen Geschwindigkeitskontrollen durch:
Badener Straße – Mecklenburger Straße (Geschwister-Scholl-Schule) – Neuostheimer Straße – Rüdesheimer Straße – Seckenheimer Hauptstraße – Spreewaldallee – Wormser Straße (Käfertalstraße) – Zähringer Straße (Seckenheimschule)
Kurzfristige Änderungen oder zusätzliche Messstellen sind aus aktuellem Anlass möglich.
Quelle
Stadt Mannheim
Zuletzt aktualisiert am 11. Juni 2026, 10:01