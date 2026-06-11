Mannheim – Feierliche Grundsteinlegung für neue Kita an der Versöhnungskirche Rheinau – Neubau bietet Raum für 60 Kinder – Eröffnung ist für September geplant

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Dieser Kita-Neubau setze „ein Zeichen für die Zukunft“, hieß es bei der symbolischen Grundsteinlegung der Kita Schwabenheimer Straße: An der Versöhnungskirche im Stadtteil Rheinau entsteht derzeit eine dreigruppige Kita, die Raum für 60 Kinder bietet. Der Umzug der nicht mehr zeitgemäßen Kita Bruchsaler Straße, für deren Ersatz der um eine Gruppe erweiterte Neubau errichtet wird, ist für September geplant. Verwaltungsdirektor Jooß: „Wir setzen ein Zeichen für die Zukunft“ Für Steffen Jooß, Verwaltungsdirektor der Evangelischen Kirche Mannheim, „setzen wir nicht nur ein bauliches Zeichen – wir setzen ein Zeichen für die Zukunft.“ Denn wo Kinder betreut, ge-fördert und begleitet werden, entstehe Zukunft, dort wachse Vertrauen und es werde „sichtbar, was uns als Kirche und als Gesellschaft trägt.“ Der gemeinsame lange Weg der Planungen mit all seinen Höhen und Tiefen habe sich gelohnt. Angesichts rückläufiger Kinderzahlen sei dieser Neubau eine bewusste, mutige und richtige Entscheidung. „Denn wir investieren hier in Qualität, in verlässliche Betreuung für Familien und in eine sichtbare evangelische Präsenz vor Ort. Diese Kita steht für Zukunft und Verantwortung – pädagogisch, gesellschaftlich und als Kirche“, ist Jooß überzeugt. Dem Haus wünsche er Gottes Segen, allen Mitarbeitenden Kraft, Freude und Zuversicht und den Kindern einen Ort, an dem sie wachsen, spielen und behütet aufblühen können.

Bürgermeister Grunert: Frühkindliche Bildung als Grundlage für den weiteren Lebens-weg

„Solche Tage wie heute sind Meilensteine für die Zukunft“, betonte Mannheims Bildungsbürger-meister Dirk Grunert in seinem Grußwort. Er dankte allen Beteiligten für ihren Einsatz und ins-besondere der Evangelischen Kirche Mannheim als einem „ganz essenziellen Partner in der Stadt“. Kitas seien Orte der frühkindlichen Bildung, die die Grundlage sei für das weitere Leben der Kinder. „Dort, wo wir Betreuungsplätze brauchen, werden sie auch gebaut. Die heutige Grundsteinlegung macht sichtbar, wie konsequent wir den Ausbau der frühkindlichen Bildung auch weiterhin vorantreiben“, sagte Grunert.

Energieeffizient und vielseitig nutzbar

Wo einst das Gemeindehaus der Versöhnungsgemeinde stand, umschließt nun der zweige-schossige L-förmige Kita-Bau ein Außengelände, in dem die beiden großen Bäume erhalten ge-blieben sind. In Massivbauweise errichtet und durch Fernwärme geheizt, erfüllt der Neubau zu-dem hohe Anforderungen an Energieeffizienz und nachhaltiges Bauen. Auch das Gemeindeleben wird durch den Neubau bereichert. Denn der große Mehrzweckraum der Kita ist direkt mit dem Gemeindehaus an der Versöhnungskirche verbunden, so dass er auch für gemeindliche Veranstaltungen und Angebote genutzt werden kann. So entsteht ein Ort, der über die reine Kinderbetreuung hinausgeht. Dieses Gebäude, sagte Pfarrer Dr. Victor vom Hoff in seinem Grußwort für die Gemeinde, „soll ein bisschen Himmel hier auf die Erde holen“. Hier solle das Entdecken und die Gemeinschaft mit den vielen diakonischen und kirchlichen Angeboten gefördert werden und vor allem ein „Ort der Vielfalt sein“. Der Projektentwickler commonground Real Estate GmbH, München realisiert das Bauprojekt auf Grundlage der Pläne von PIA-Architekten, Karlsruhe. Gründer und Geschäftsführer Oguz Kusdil dankte allen Beteiligten für die gute und konstruktive Zusammenarbeit. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 4,1 Millionen Euro. Die Stadt Mannheim unterstützt den Bau mit För-dermitteln in Höhe von 2,1 Millionen Euro. Die Evangelische Kirche wird Träger der Einrichtung sein.

Info: commonground Real Estate GmbH, München, ist spezialisiert auf die Realisierung von Le-bensräumen für Kinder und für Senioren. Für die Evangelische Kirche Mannheim errichtet com-monground auch den Neubau der Kita Fahrgasse in Sandhofen.

Quelle

Foto: commonground

Zuletzt aktualisiert am 11. Juni 2026, 16:19