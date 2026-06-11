Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Über 4.000 Euro Schaden verursacht – Haftbefehle vollstreckt – Nach einer Serie von Diebstählen in Geschäften der Mannheimer Innenstadt sitzen zwei 18-jährige Männer inzwischen in Untersuchungshaft. Wie die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Polizeipräsidium Mannheim gemeinsam mitteilten, werden die beiden Tatverdächtigen des besonders schweren Diebstahls verdächtigt.

Den Ermittlungen zufolge sollen die beiden Männer am 8. Juni 2026 gegen 13 Uhr in einem Drogeriemarkt auf den Mannheimer Planken insgesamt neun Parfüms im Wert von 1.725 Euro gestohlen haben. Die hochwertigen Düfte sollen sie gemeinsam aus den Regalen genommen und in mitgebrachten Taschen verstaut haben. Anschließend verließen sie das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen.

Nur wenige Minuten später sollen die Tatverdächtigen erneut zugeschlagen haben. Gegen 13:20 Uhr betraten sie eine Parfümerie in den Mannheimer P-Quadraten. Dort soll einer der beiden Männer nach vorheriger Absprache mit seinem Begleiter ein Körperpflegeprodukt im Wert von 139 Euro entwendet haben.

Mitarbeiter beobachten erneuten Diebstahl

Am 10. Juni 2026 sollen die beiden Männer erneut denselben Drogeriemarkt auf den Planken aufgesucht haben. Nach Angaben der Ermittler wurden dabei zwölf weitere Parfüms im Gesamtwert von 2.340 Euro gestohlen. Die Tatverdächtigen sollen die Ware dabei in eine mit Folie präparierte Tasche verstaut haben, um Diebstahlsicherungen zu umgehen.

Mitarbeiter des Drogeriemarktes beobachteten den Vorfall und hielten die beiden Männer bis zum Eintreffen der Polizei fest. Beamte des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt nahmen die Tatverdächtigen noch vor Ort vorläufig fest.

Amtsgericht Mannheim erlässt Haftbefehle

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurden die beiden 18-Jährigen am 11. Juni 2026 dem Haftrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und setzte diese unmittelbar in Vollzug.

Anschließend wurden die beiden Männer in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt sowie der Staatsanwaltschaft Mannheim dauern an.

Fakten zum Fall

Tatorte: Mannheimer Planken und P-Quadrate

Zwei Tatverdächtige im Alter von 18 Jahren

Mehrere Diebstähle innerhalb weniger Tage

Gestohlene Waren im Gesamtwert von über 4.200 Euro

Haftbefehle wegen Verdachts des besonders schweren Diebstahls

Ermittlungen dauern an

Quelle: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 11. Juni 2026, 22:26