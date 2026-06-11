Mannheim – Chinesische Schülerdelegation besucht Mannheim

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine Delegation von insgesamt zehn chinesischen Schülerinnen und Schülern aus der Partnerstadt Zhenjiang besucht derzeit Mannheim. Im Rahmen des Austauschs mit dem Karl-Friedrich-Gymnasium werden die Jugendlichen in den nächsten zwei Wochen die Stadt, das Schulleben und die Kultur Mannheims kennenlernen und dabei persönliche Kontakte zu ihren deutschen Gastfamilien knüpfen.

Städtepartnerschaft wird mit Leben gefüllt

Bei einem Empfang in der Aula des Karl-Friedrich-Gymnasiums begrüßte Bildungsbürgermeister Dirk Grunert die Schülerinnen und Schüler sowie die begleitenden Lehrkräfte herzlich und überreichte ihnen kleine Gastgeschenke im Namen der Stadt Mannheim. Er betonte dabei die besondere Bedeutung des Austauschs für die langjährige Freundschaft zwischen Mannheim und Zhenjiang. „Internationale Begegnungen wie diese schaffen Verständnis, Vertrauen und Freundschaften über Ländergrenzen hinweg. Gerade junge Menschen tragen dazu bei, Brücken zwischen Kulturen zu bauen und unsere gemeinsame Zukunft offen und respektvoll zu gestalten“, so Grunert. Die Städtepartnerschaft zwischen Mannheim und Zhenjiang wird seit 2004 durch vielfältige Begegnungen mit Leben gefüllt. Erst im März dieses Jahres hatte Mannheim eine Delegation aus Zhenjiang unter der Leitung von Bürgermeister Xu empfangen. Der Besuch der Schülerdelegation setzt diesen Austausch nun auf besondere Weise fort.

Einblicke in Schule, Alltag und Kultur

Während ihres Aufenthalts erhalten die 16- bis 17-jährigen chinesischen Schülerinnen und Schüler Einblicke in den Schulalltag am Karl-Friedrich-Gymnasium, das Leben in den Gastfamilien sowie in die kulturellen Besonderheiten Mannheims. Dabei werden sie sowohl Unterschiede als auch Gemeinsamkeiten zwischen ihren Heimatstädten entdecken. Trotz der unterschiedlichen Größe – Zhenjiang zählt rund 3,2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, Mannheim etwa 320.000 – verbinden beide Städte ihre Lage an bedeutenden Flüssen sowie ihre starke Prägung durch Bildung, Wissenschaft und junge Menschen.

Perspektiven des Schulaustausch

Der letzte Schulaustausch mit der Partnerstadt Zhenjiang hat im Jahr 2019 stattgefunden. Aufgrund der Corona Pandemie wurde seitdem der Austausch ausgesetzt. Nun konnte das gegenseitige Besuchsprogramm fortgesetzt werden. Im April 2027 ist geplant, dass die Mannheimer Schülerinnen und Schulen nach China reisen und ihre Gastfamilien in Zhenjiang besuchen.

Quelle

Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 11. Juni 2026, 14:51