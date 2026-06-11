Mannheim – Aktionstage zu Gesundheit laden Groß und Klein in der Unterstadt zum Mitmachen ein

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Unter dem Motto „UNTERstadt wird OBERfit“ geht es bei den Aktionstagen in und um die Mannheimer Unterstadt vom 18. bis 20. Juni 2026 um Themen wie Bewegung, Ernährung, Achtsamkeit, Begegnung und gemeinsame Aktivitäten. An den Aktionstagen können interessierte Bewohner*innen vielfältige Angebote nutzen, von der Fahrradwerkstatt über Schnupperkurse in Vereinen bis zu Bewegungs- und Fitnessaktionen sowie allgemeine Informationen rund um das Thema Gesundheit erhalten. Den Startschuss für die Gesundheitstage gibt Dr. Peter Schäfer, Fachbereichsleitung im Jugendamt und Gesundheitsamt der Stadt Mannheim, am Donnerstag, 18. Juni 2026, um 10 Uhr im Lameygarten zwischen Q 7 und R 7. Anschließend wird die Sportkreisjugend Mannheim dort Bewegungsstationen für Kindergartengruppen aus der Unterstadt anbieten. Weitere Kitas und Schulen haben für ihre Schützlinge spezielle Angebote im Programm, wie Bewegungslandschaften, gesundes Frühstück, leckere Smoothies und Geschicklichkeitsübungen mit Spaß und erfrischenden Elementen.

Ebenfalls am 18. Juni, von 14 bis 17 Uhr, wird es auf dem Marktplatz G 1 einen Infostand zum Thema Gesundheit geben, an dem Bewohner*innen zu Stadtteilveranstaltungen, Hitzeschutz, kühlen Orten, dem Projekt „Gesund unterwegs im Stadtquartier“ (GuSta) und zu den vielfältigen Angeboten vom Gesundheitstreffpunkt Mannheim informiert werden. Zudem wartet ein Glücksrad mit Quizfragen auf Interessierte, um ihr Wissen zu Gesundheitsthemen zu testen. In den drei Tagen warten viele Angebote auf die älteren und jüngeren Besucher*innen: Die Offensive „Kindheit aktiv“ des Fachbereichs Sport und Freizeit bietet eine Kampagne für mehr Alltagsbewegung in der Unterstadt und lädt alle durch aktivierende Straßenbemalungen an öffentlichen Plätzen zum Mitmachen und Bewegen ein. Mit im Boot sind außerdem viele neue, aber auch erfahrene Netzwerkpartner aus Quartier und Stadtgesellschaft wie das EinTanzHaus, die Abendakademie, der Gesundheitstreffpunkt oder der Seniorenrat e.V. Die Kooperationspartner bringen sich mit eigenen Projekten wie Familienklatsch, der Kreativwerkstatt, der Qualifizierungsinitiative im Stadtteil (QuiSt) und dem „URBANEN WANDEL IN DER NACHBARSCHAFT VON T 4/T 5“ ein.

Die Aktionstage in der Unterstadt werden gemeinsam veranstaltet vom Quartiermanagement Unterstadt e.V., der Begegnungsstätte Westliche Unterstadt e.V. und dem Projekt „Gesund unterwegs im Stadtquartier“ in Trägerschaft des Fachbereichs Jugendamt und Gesundheitsamt der Stadt Mannheim. Gemeinsames Ziel der Veranstaltenden ist es, Aspekte rund um das Thema Gesundheit als körperliches und seelisches Wohlbefinden im Quartier besser zu verankern, vorhandene Angebote bekannter zu machen und weitere Projekte in diesem Bereich anzuregen. Eine Übersicht über das Programm und die Angebote ist unter www.ma-unterstadt.de zu finden. Das ausgedruckte Programm wird außerdem in den teilnehmenden Institutionen ausgelegt.

Quelle

Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 11. Juni 2026, 16:25