Ludwigshafen – Start der Fußball-WM 2026 – Hinweise der Polizei

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Polizeipräsidium Rheinpfalz, Heute Abend (11.06.2026), um 21 Uhr, beginnt mit dem Eröffnungsspiel die 23. Fußball-Weltmeisterschaft. Auch wenn im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz keine Großveranstaltungen anlässlich der WM stattfinden, wollen wir mit Ihnen eine friedliche und sichere Weltmeisterschaft erleben.

Beachten Sie daher bitte die nachfolgenden Hinweise Ihrer Polizei:

Public-Viewing

Wie bei sportlichen Großereignissen üblich, wird es während der Fußballweltmeisterschaft auch zahlreiche Angebote für Fans geben, die Spiele gemeinsam vor dem Bildschirm zu erleben. Für eine friedliche Weltmeisterschaft sind ein gegenseitiges Verständnis sowie ein gewisses Maß an Rücksichtnahme aller Fußballbegeisterten erforderlich. Das Feiern nach einem Sieg der jeweiligen Fans darf nicht zu Beeinträchtigungen und Störungen anderer führen.

Autokorsos

Wer mit seinem Fahrzeug an einem Autokorso teilnimmt, hat nicht automatisch Vorfahrt. Auch in Feierlaune und bei Schrittgeschwindigkeit gelten die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung. Alkohol am Steuer und das Überfahren von roten Ampeln stellen Ordnungswidrigkeiten oder gar Straftaten dar.

Verboten ist zudem:

– das Sitzen auf dem Autodach

– das Stehen in Fahrzeugen (Cabriolet, etc.)

– das Zufahren auf einzelne Personen oder Personengruppen

– das Hinauslehnen des Körpers aus den Seitenfenstern/dem

Schiebedach

– das Einfahren in Bereiche, in denen Fußgängerverkehr herrscht.

Für die Sicherheit aller im Straßenverkehr wird die Polizei die Einhaltung der Verkehrsregeln überwachen und festgestellte Verstöße konsequent ahnden. Wir wünschen den Fußballfans schöne und spannende Fußballspiele und uns allen eine friedliche Weltmeisterschaft. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von fast 1 Million Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit dem Rhein-Pfalz-Kreis, den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie den kreisfreien Städten Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

Wenn Sie einen Einblick in unsere Arbeit gewinnen wollen, schauen Sie sich gerne unter https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ev1pviYkYs0 unseren Film „Wir für die Pfalz“ an oder werfen einen Blick in unsere bildgewaltige und informative Broschüre unter https://s.rlp.de/fzYkySg. Sie werden überrascht sein, was wir alles machen.

Quelle

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 11. Juni 2026, 10:55