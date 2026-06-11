Ludwigshafen – „Komm dichter zusammen“ – Fünftes Nachbarschaftsfest im Dichterquartier mit vielen Stationen zum Mitmachen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Unter dem Motto „Komm dichter zusammen“ feiert das Dichterquartier am Freitag, 12. Juni 2026, von 14 bis 17 Uhr das fünfte Nachbarschaftsfest im Dichterquartier auf dem Gelände des

Eisenbahnersportvereins (ESV) in der Oskar-von-Gerichten-Straße 7. Eröffnet wird das Fest um 14 Uhr durch Sozialdezernent David Guthier und Ortsvorsteher Christoph Heller.

Die Besucher*innen erwartet eine bunte Meile mit zahlreichen Mitmachaktionen für Groß und Klein sowie ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Angeboten werden unter anderem Kinderschminken, ein kleines Fußballturnier der Initiative „buntkicktgut“, das Spielmobil „Rolli“ des Kinder- und Jugendbüros sowie verschiedene Spiel- und Kreativangebote.

Die Strickfrauen West verkaufen handgefertigte Strickwaren. Die Kindertagesstätte Von-Weber-Straße organisiert Schwammspiele und Dosenwerfen. Die Evangelische Jugendkirche bietet eine Button-Aktion an, während die Pfarrei Heiliger Petrus und Paulus mit einem XXL-Tischkicker vertreten ist. Eine Tombola zugunsten der Winterhilfe für Bedürftige der Pfarrei und der Caritas ergänzt das Programm.

Informationsstände gibt es unter anderem vom Seniorenrat der Stadt Ludwigshafen, den Streetworkern des städtischen Bereichs Jugendförderung und Erziehungsberatung, dem Quartiersmanagement Sozialer Zusammenhalt Dichterquartier, Omas gegen Rechts sowie dem Glaubenszentrum Ludwigshafen e. V. Besucher*innen können außerdem einen Müllparcours, einen Altersanzug sowie verschiedene Simulationsbrillen ausprobieren.

Für die Sicherheit während des Festes sorgen die Malteser mit dem Sanitätsdienst. Für eine süße Abkühlung stellt Vonovia erneut einen Eiswagen bereit. Die Polizei ermöglicht Erinnerungsfotos im Polizeiauto oder auf dem Motorrad, aus denen anschließend Buttons erstellt werden können.

Kulinarisch dürfen sich die Gäste auf türkisches Fingerfood und türkischen Tee freuen, die Spezialitäten werden von engagierten Bürgerinnen organisiert. Die „Fidelen Zecher“ übernehmen die Bewirtung mit Getränken, Gegrilltem, Kaffee und Kuchen.

Ein besonderer Höhepunkt des Nachmittags ist das vielfältige Bühnenprogramm. Zu sehen sind unter anderem Auftritte von ESV Dancefit, der rumänisch-orthodoxen Gemeinde Heilige Dreifaltigkeit mit Tanz und Musik sowie ein gemeinsamer Kreistanz mit einer Bewohnerin des Quartiers. Darüber hinaus treten ein Trompetenensemble der Städtischen Musikschule, Kinder der Kindertagesstätte Albert Schweitzer, Kinder der Kindertagesstätte Heiliger Geist mit „Gute-Laune-Songs“ und dem „Körperteile-Blues“ sowie Kinder der Albert-Schweitzer-Grundschule mit einer Trommelaufführung auf.

Das Nachbarschaftsfest „Komm dichter zusammen“ steht für Begegnung, Vielfalt und Gemeinschaft; alle Bewohner*innen des Dichterquartiers sind eingeladen. Organisiert wird das Nachbarschaftsfest vom Arbeitskreis Dichterquartier – einem Zusammenschluss verschiedener Institutionen aus dem Quartier, des Quartiersmanagements Sozialer Zusammenhalt Dichterquartier, des Ortsvorstehers von Süd sowie engagierten Bewohner*innen. Das Quartiersmanagement ist Teil des Städtebauförderprogramms

„Sozialer Zusammenhalt“. Ziel des Programms ist es, die Wohn- und Lebensqualität im Quartier zu stärken, die Nutzungsvielfalt öffentlicher Flächen zu erhöhen, die Integration aller Bevölkerungsgruppen zu fördern und den Zusammenhalt in der Nachbarschaft nachhaltig zu unterstützen.

Quelle Stadt Lu

Zuletzt aktualisiert am 11. Juni 2026, 08:49