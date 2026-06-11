Leimen / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Jugendliche seit mehreren Tagen verschwunden – Die Polizei sucht derzeit mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einer 13-jährigen Jugendlichen aus einer Jugendeinrichtung in Leimen im Rhein-Neckar-Kreis. Das Mädchen wird seit Donnerstag, 5. Juni 2026, vermisst.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Mannheim verließ die 13-Jährige die Einrichtung gegen 19:30 Uhr und kehrte anschließend nicht wie vereinbart zurück. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Möglicher Aufenthalt in Heidelberg oder Sinsheim

Die bisherigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass sich die Vermisste möglicherweise im Bereich der Innenstädte von Heidelberg oder Sinsheim aufhalten könnte. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte die Jugendliche bislang nicht gefunden werden.

Beschreibung der Vermissten

Die 13-Jährige wird wie folgt beschrieben:

etwa 155 bis 160 Zentimeter groß

schlanke Statur

lange, rot gefärbte Haare

auffällige Wunde an der Lippe

Ein Foto der Vermissten hat die Polizei im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung veröffentlicht.

Polizei bittet um Hinweise

Wer Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort der Jugendlichen machen kann oder sie seit ihrem Verschwinden gesehen hat, wird gebeten, sich umgehend beim Hinweistelefon der Polizei unter 0621/174-4444 zu melden.

Weitere Informationen und das Fahndungsfoto sind auf der Fahndungsseite der Polizei Baden-Württemberg abrufbar.

MRN-News Hinweis

Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes wird das veröffentlichte Lichtbild nur solange gezeigt, wie die Voraussetzungen der Öffentlichkeitsfahndung bestehen. Sobald die Fahndung aufgehoben wird, entfernt MRN-News die entsprechenden Inhalte.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 11. Juni 2026, 11:29