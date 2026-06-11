Landau – THC und Kokain positiv

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 10.06.2026 wurde gegen 19:30 Uhr in der Dammühlstraße in Landau ein 20-jähriger Audi-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Anzeichen, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein Vortest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf THC und Kokain. In der Folge wurde dem 20-Jährigen auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Auf ihn wird nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zukommen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.
Quelle
Polizeiinspektion Landau
Zuletzt aktualisiert am 11. Juni 2026, 09:25