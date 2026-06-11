Landau – PKW zerkratzt – Zeugen gesucht

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 10.06.2026 stellte ein 30-jähriger Mann gegen 08:00 Uhr seinen Pkw der Marke Mazda in der Lazarettstraße in Landau ab. Als er gegen 12:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte musste er feststellen, dass der PKW durch einen bislang unbekannten Täter großflächig zerkratzt worden war. Die Beschädigungen befanden sich im Bereich der Motorhaube, der Beifahrerseite sowie an der Kofferraumklappe. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.
Quelle
Polizeiinspektion Landau
Zuletzt aktualisiert am 11. Juni 2026, 09:24