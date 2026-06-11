Landau – Musik und Geschichten aus der Region – 2. Landauer Sonntagskonzert am 14. Juni im Goethepark

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. „Mundart & mehr“ lautet das Motto beim zweiten Landauer Sonntagskonzert in dieser Freiluftsaison: Am 14. Juni dürfen sich die Landauerinnen und Landauer auf den nächsten musikalischen Vormittag an der Konzertmuschel im Goethepark freuen. Beginn ist um 11 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei; Spenden sind willkommen. Der Verein Strieffler Haus der Künste gestaltet die zweite Veranstaltung und gibt spannende Einblicke in seine Arbeit sowie in aktuelle und zukünftige Projekte. Für die musikalische Begleitung sorgt das Trio Reinig, Braun & Böhm mit pfälzischer Mundartmusik. Mal heiter, mal nachdenklich, aber immer mit viel Charme und sommerlichem Flair verbindet das Trio regionale Klänge mit Geschichten aus der Pfalz und schafft so die passende Atmosphäre für einen entspannten Sonntagvormittag.



An den kommenden Sonntagen geht es dann wie folgt weiter: Am 21. Juni bildet das Goethepark-Konzert den Auftakt zur Fête de la Musique in Landau, eröffnet von der Stadtkapelle Landau. Der Abschluss am 28. Juni steht unter dem Motto „Stimmen auf der Bühne“ und verbindet Musik vom Chor Landauer Lieder.Leute und Theater der Kulturinitiative Gleiszellen-Gleishorbach auf lebendige Weise.

Bitte beachten: Bei Regen fallen die Sonntagskonzerte im Goethepark leider aus.

Alle Infos sind auch online unter www.landau.de/goethepark zu finden.

Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 11. Juni 2026, 10:18