Landau – Einbruch in Supermarkt – Zeugen gesucht

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 11.06.2026 wurde gegen 02:35 Uhr eine Streifenwagenbesatzung durch einen Passanten auf ein beschädigtes Fenster eines Supermarkts in der Ostbahnstraße aufmerksam gemacht. Vor Ort stellte sich heraus, dass in den Supermarkt eingebrochen wurde. Hierfür wurde durch unbekannte Täter die Fensterscheibe mittels mehrerer Steine eingeworfen. Entwendet wurden Bargeld und Süßigkeiten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.
Quelle
Polizeiinspektion Landau
Zuletzt aktualisiert am 11. Juni 2026, 09:44