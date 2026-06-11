Kaiserslautern – Hoffest in der Pfalzbibliothek – Antiquarischer Büchermarkt, Fotoausstellung und Live-Musik

Kaiserslautern/Aus der Mrn-News Nachbarschaft/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag den 27. Juni findet von 11 bis 16 Uhr wieder das Hoffest der Pfalzbibliothek statt. Eröffnet wird das Fest um 11 Uhr mit einem Vortrag zur aktuellen Fotoausstellung „Detail – Dekor – Denkmal“. Nach einer Begrüßung durch Bibliotheksleiterin Claudia Germann gibt Barbara Ziereis, Historikerin und Mitarbeiterin des Instituts für pfälzische Geschichte und Volkskunde, eine Einführung in das Thema Fotosammlungen. Anhand einzelner Beispiele zeigt sie typische Motive und Bildgestaltung der jeweiligen Zeit und gibt einen Einblick in Wert und Erschließung von Fotosammlungen. In der Ausstellung sind Fotografien aus zwei Sammlungen der Pfalzbibliothek zu sehen, einmal aus den 1920er Jahren sowie aus der Zeit zwischen etwa 1990 und 2016. Sie zeigen die Baugeschichte der Pfalz – mit besonderem Fokus auf die Westpfalz. Ausgewählte Motive werden direkt gegenübergestellt und ermöglichen einen eindrucksvollen Vergleich von Vergangenheit und Gegenwart. Ergänzend zu dem großen antiquarischen Büchermarkt, der bereits ab 10 Uhr geöffnet ist, können die Besucherinnen und Besucher exklusive Fotodrucke sowie Postkarten mit Ausstellungsmotiven käuflich erwerben. Außerdem gibt es wieder ein herzhaftes Mittagessen, Getränke sowie Kaffee und selbstgebackenen Kuchen zu moderaten Preisen. Live-Musik der lokalen Band „Small Pint“ um Simon Rupp rundet das Fest ab.

Quelle

Zentralverwaltung

Zuletzt aktualisiert am 11. Juni 2026, 10:28