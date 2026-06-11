Jockgrim – E-Scooter entwendet – Zeugen gesucht

Jockgrim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Bisher unbekannte Täter entwendeten am gestrigen Tag in dem Zeitraum von 07.15 Uhr bis 15.20 Uhr in der Trifelsstraße in Jockgrim einen E-Scooter, der mit einem Sicherheitsschloss an einem Fahrradständer angeschlossen war. Der Wert des entwendeten E-Scooters beträgt etwa 150 Euro. Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271-9221-0 oder per Mail: piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.
Quelle
Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Zuletzt aktualisiert am 11. Juni 2026, 10:43