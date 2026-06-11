Hettenleidelheim / Eisenberg / Wattenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Toter Mann bei Hettenleidelheim entdeckt: Ermittler suchen weiter Zeugen – Neue Erkenntnisse nach Obduktion – Nach dem Fund eines toten Mannes bei den Erdbeerfeldern zwischen Hettenleidelheim und Eisenberg (Pfalz) setzen die Ermittler ihre Untersuchungen mit Hochdruck fort. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Neustadt veröffentlichen nun weitere Details und bitten erneut die Bevölkerung um Mithilfe.

Tote Person nahe Erdbeerfeldern entdeckt

Wie bereits berichtet, wurde am 19. Mai 2026 ein verstorbener Mann im Bereich der Erdbeerfelder zwischen Hettenleidelheim und Eisenberg aufgefunden. Seitdem laufen umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Neustadt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Frankenthal.

Neue Erkenntnisse zum letzten Aufenthaltsort

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass sich der Verstorbene vor seinem Tod offenbar in Wattenheim aufgehalten hatte. Dort wurde er zuletzt in den Abendstunden des 18. Mai 2026 gesehen.

Zwischenzeitlich konnten sowohl das gesuchte Fahrrad als auch die gesuchten Schuhe aufgefunden werden. Nach aktuellem Ermittlungsstand gehen die Behörden davon aus, dass der Mann zuletzt barfuß unterwegs gewesen sein könnte.

Die inzwischen durchgeführte Obduktion ergab zudem, dass der Tod vermutlich noch am Abend des 18. Mai 2026 beziehungsweise spätestens gegen Mitternacht eingetreten sein dürfte.

Kriminalpolizei sucht weiterhin wichtige Zeugen

Zur Klärung der Umstände des Todesfalls hoffen die Ermittler weiterhin auf entscheidende Hinweise aus der Bevölkerung.

Insbesondere suchen Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Personen, die:

am Abend des 18. Mai 2026 oder in der Nacht zum 19. Mai 2026 einen Mann ohne Schuhe gesehen haben,

im Bereich von Hettenleidelheim, Eisenberg (Pfalz) oder Wattenheim verdächtige Beobachtungen gemacht haben,

Fahrzeuge oder Personen im Umfeld der Erdbeerfelder zwischen Hettenleidelheim und Eisenberg wahrgenommen haben.

Hinweise an die Kriminalpolizei Neustadt

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Todes dauern weiterhin an.

Quelle: Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 11. Juni 2026, 12:10