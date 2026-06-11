Heidelberg / Metropolregion rhein-Neckar – Das monatliche Netzwerktreffen „IdeenLunch“ in Heidelberg widmet sich in diesem Jahr dem Leitmotiv „Partnerschaften“. Es setzt damit einen klaren inhaltlichen Akzent auf die Frage, wie Kooperationen zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft nachhaltige Impulse schaffen können. Die nächste Ausgabe findet am Mittwoch, 17. Juni 2026, von 12.30 bis 14 Uhr im städtischen Kultur- und Kreativwirtschaftszentrum Marlene 42, Marlene-Dietrich-Platz 2, statt. Jenny Reichel stellt die deutschlandweite Veranstaltungsreihe „12min.me“ vor, die genau diesen interdisziplinären Austausch fördert und unterschiedliche Perspektiven zusammenbringt.

Das Format „12min.me“ steht für kompakte, inspirierende Kurzvorträge, in denen Expertinnen und Experten ihre Ideen, Erfahrungen und Visionen auf den Punkt bringen. Dabei geht es nicht um werbliche Präsentationen, sondern um persönliche Einblicke, relevante Fragestellungen und den offenen Dialog mit dem Publikum. Das Format verbindet Information und Inspiration in einer klaren Struktur: kurze Vorträge, direkte Fragerunden und anschließendes Networking in entspannter Atmosphäre.

Der „IdeenLunch“ bringt jeden Monat Kreativschaffende, Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Interessierte aus Heidelberg und der Region zusammen – zum Netzwerken, Austauschen und gemeinsamen Weiterdenken. Ein vegetarisches und veganes Mittagessen wird zum Selbstkostenpreis angeboten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – auch spontan Interessierte sind herzlich willkommen.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 11. Juni 2026, 08:53