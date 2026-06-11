Frankenthal – 21. Babylonischer Leseabend am 18. Juni zum Thema „Hoffnung“

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Beirat für Migration und Integration der Stadt Frankenthal lädt gemeinsam mit der Stadt-bücherei am Donnerstag, 18. Juni um 19.30 Uhr, zum 21. Babylonischen Leseabend in die Räume der Bücherei in der Welschgasse 11 ein. In diesem Jahr steht das Thema „Hoffnung“ im Mittelpunkt der Veranstaltung. Die Besucher erwarten Texte, Lieder und Gedichte in unterschiedlichen Landessprachen u.a. aus Afrika, Ungarn, Kasachstan, Ukraine, Syrien, Italien, England und Frankreich. Anschlie-ßend wird das Vorgetragene in Deutsch übersetzt. Mit dem Leseabend möchten die Veranstalter auf die Vielfalt in Frankenthal hinweisen. Ziel ist es, damit einen weiteren Schritt in Richtung Verständnis füreinander und ein harmonisches Zusammenleben in der Stadt zu gehen. Für das leibliche Wohl sorgt die ezidische Kulturge-meinde. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mehr zur Arbeit des Beirates unter www.frankenthal.de/migrationintegration

Quelle

Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 11. Juni 2026, 16:21