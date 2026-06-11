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Urban Art
11.06.2026, 14:45 Uhr

Eberbach – Urban Art für Eberbach – Großformatiges Wandgemälde entsteht

Urban ArtEberbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Eberbacher Partnerstadt Thonon-les-Bains entstehen seit einigen Jahren sogenannte Murals, großformatige Wandgemälde im öffentlichen Raum. Urban Art prägt das Erscheinungsbild einer Stadt, schafft Identität und macht Kunst für alle Menschen unmittelbar erlebbar. Sie wertet öffentliche Räume auf, setzt positive Impulse für das Stadtbild und kann Orte zu neuen Blickfängen und Begegnungsorten machen. Zugleich erzählt sie Geschichten über die Stadt, ihre Menschen und ihre Besonderheiten und stärkt damit die Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Lebensumfeld. Nach dem Besuch des Gemeinderats in der Partnerstadt entstand die Initiative, gemeinsam mit den erfahrenen Mitstreitern aus Thonon ein solches erstes Wandprojekt auch für Eberbach zu realisieren. Auf Initiative der CDU-Fraktion stimmte der Eberbacher Gemeinderat Anfang des Jahres diesem Projekt zu, das eine Brücke schlagen soll zwischen unserer Partnerstadt Thonon und Eberbach. Die Kuratierung übernahm Herr Olivier Landes aus Thonon. Er ist Vertreter des Vereins „Art en Ville“ in Thonon und in der Eberbacher Partnerstadt für die Urbane Kunst und die Murals zuständig. Herr Landes arbeitet mit vielen Streetart-Künstlern weltweit zusammen, um Wandprojekte zu realisieren. Herr Landes hat sich bereits im Februar gemeinsam mit Vertretern der Stadtverwaltung potenzielle Wände in Eberbach angeschaut, um zu beurteilen, welche Wand sich für ein Wandgemälde sowohl vom Standort als auch vom Zustand und der Logistik her eignet.
Urban Art
Er hat sich bei seinem Besuch intensiv mit den Gegebenheiten, der Geografie und Geschichte befasst, unter anderem auch im Naturparkzentrum und im Museum der Stadt. In einer ausführlichen Präsentation stellte Kurator Landes in der Verwaltung seine Rechercheergebnisse vor. Dabei wurde die Wand des städtischen Gebäudes in der Odenwaldstraße / Kreuzung Güterbahnhofstraße ausgewählt.
Als Nächstes wählte Herr Landes aus seinem Künstlerportfolio drei Künstler aus, die er aufgrund seiner Recherchen und unserer Gespräche als besonders passend für Eberbach und die gewählte Wand ansieht. Diese drei Künstler stellte er bei seinem zweiten Besuch in Eberbach im März 2026 einem Entscheidungsgremium aus Herrn Bürgermeister Reichert, Vertretern der Stadtverwaltung und den Fraktionen des Gemeinderates vor. Das Gremium entschied sich einstimmig für den griechischen Künstler Stelios Pupet, der mit der Wandgestaltung beauftragt wurde. Die Realisierung des Projektes startete am 10. Juni 2026 in der Odenwaldstraße 37. Interessierte sind herzlich eingeladen, die Entstehung des Murals live mitzuverfolgen. Die feierliche Übergabe des Murals an die Öffentlichkeit findet am 18. Juni um 16 Uhr mit Bürgermeister Peter Reichert statt.

Quelle
Stadtverwaltung Eberbach

Zuletzt aktualisiert am 11. Juni 2026, 14:45

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