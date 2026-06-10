Wilhelmsfeld / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – 18-Jähriger soll Geldkassette gestohlen haben – Verbotenes Messer sichergestellt. Eine ungewöhnliche Wendung nahm ein Diebstahl am Dienstag in Wilhelmsfeld: Nachdem aus einer Wohnung eine Geldkassette mit mehreren tausend Euro Bargeld verschwunden war, kehrte der Tatverdächtige wenig später selbst zum Tatort zurück – und wurde dort bereits von der Polizei erwartet.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Mannheim erstattete eine 56-jährige Frau gegen 11:00 Uhr beim Polizeiposten Schönau Anzeige wegen Diebstahls. Zuvor hatte ein 18-jähriger Freund ihres Sohnes in der Wohnung übernachtet. Kurz nach dessen Abreise bemerkte die Frau das Fehlen einer Geldkassette. Darin befanden sich rund 4.500 Euro Bargeld, mehrere EC-Karten sowie weitere persönliche Gegenstände.

EC-Karte an Bushaltestelle gefunden

Da die 56-Jährige unmittelbar einen Verdacht gegen den 18-Jährigen hatte, suchte sie die Bushaltestelle auf, zu der dieser nach seinem Aufbruch gegangen war. Dort entdeckte sie eine ihrer verschwundenen EC-Karten, was ihren Verdacht weiter erhärtete. Die Polizei nahm daraufhin die Ermittlungen auf.

Tatverdächtiger kündigt Rückkehr selbst an

Gegen 14:30 Uhr meldete sich der 18-Jährige bei der Familie und kündigte an, persönliche Gegenstände aus der Wohnung abholen zu wollen. Die Frau verständigte daraufhin erneut die Polizei. Als der junge Mann wenig später an der Wohnung erschien, warteten bereits Polizeibeamte auf ihn.

Bei der anschließenden Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Einsatzkräfte 3.835 Euro Bargeld sowie neu gekaufte Kopfhörer inklusive Kassenbeleg. Darüber hinaus wurde ein verbotenes Einhandmesser sichergestellt.

Strafverfahren wegen schweren Diebstahls

Gegen den 18-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des schweren Diebstahls sowie wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 10. Juni 2026, 15:48