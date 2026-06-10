Weinheim – Kleinkinderspielplatz vorerst gesperrt

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Astbruch im Schlosspark: Umfangreiche Baumprüfungen fordern Handlungsbedarf

Der Kleinkinderspielplatz im Schlosspark in der Nähe der Toilettenanlage und des „Blauen Huts“ bleibt vorerst gesperrt. Grund hierfür sind erhebliche Schäden an mehreren prägenden Bäumen im unmittelbaren Umfeld des Spielplatzes, die eine Gefährdung der Besucherinnen und Besucher nicht mehr ausschließen lassen.

Im Bereich des Spielplatzes stehen drei große Bäume, die bereits seit längerer Zeit regelmäßig und intensiv auf ihre Verkehrssicherheit überprüft werden. In den vergangenen Jahren wurden mehrfach Sicherungsmaßnahmen im Kronenbereich durchgeführt, um die Stand- und Bruchsicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig den wertvollen Baumbestand zu erhalten.

In der vergangenen Nacht kam es jedoch im direkten Umfeld des Spielplatzes zu einem größeren Astbruch. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Der Vorfall machte deutlich, dass der betroffene Baum erhebliche strukturelle Schäden aufweist und dauerhaft nicht mehr sicher erhalten werden kann, ohne ein erhöhtes Gefahrenpotenzial in Kauf zu nehmen. Aus diesem Grund wurde kurzfristig entschieden, den Baum stark zurückzuschneiden.

Im Zuge der Arbeiten wurden auch die beiden weiteren Bäume erneut eingehend untersucht. Dabei stellten die Fachleute fortschreitende Schadensbilder sowie Pilzbefall fest. Aufgrund der intensiven Nutzung des Spielplatzes und der damit verbundenen Verantwortung gegenüber Kindern und Familien hat die Sicherheit oberste Priorität. Jegliches Risiko für Besucherinnen und Besucher muss ausgeschlossen werden.

Zur Absicherung der Einschätzung wurde zusätzlich ein externer Baumexperte hinzugezogen. Die inzwischen vorliegende Zweitmeinung bestätigt die Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen. Nach aktuellem Stand können die Bäume nicht dauerhaft erhalten werden. Daher müssen sie voraussichtlich deutlich zurückgeschnitten beziehungsweise teilweise oder vollständig gefällt werden.

Der mögliche Verlust der Bäume ist sehr bedauerlich, da sie das Erscheinungsbild des Kleinkinderspielplatzes maßgeblich prägen und insbesondere in den Sommermonaten wichtigen Schatten spenden.

Derzeit wird geprüft, ob als Ersatzmaßnahme ein Sonnensegel installiert werden kann, um auch künftig ausreichend beschattete Spielbereiche für Kinder zur Verfügung zu stellen.

Quelle Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 10. Juni 2026, 14:49