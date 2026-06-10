Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Eine alkoholisierte Autofahrerin ohne gültige Fahrerlaubnis hat am Dienstagmittag in Weinheim einen Verkehrsunfall verursacht. Die 40-Jährige war mit mehr als drei Promille Alkohol im Blut unterwegs und fuhr an einer Ampel auf ein wartendes Fahrzeug auf.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Mannheim ereignete sich der Unfall gegen 13:30 Uhr an der Kreuzung Westtangente/B38 und Mannheimer Straße/L3408.

Die 40-jährige Fahrerin eines Daimler war auf der Westtangente in Richtung Lützelsachsen unterwegs, als sie offenbar übersah, dass ein 25-jähriger BMW-Fahrer aufgrund einer roten Ampel angehalten hatte. In der Folge prallte sie mit ihrem Fahrzeug auf den BMW.

Atemalkoholtest ergibt 3,06 Promille

Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte des Polizeireviers Weinheim fest, dass die Unfallverursacherin aktuell nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Zudem fiel den Beamten auf, dass die Frau auf Fragen nur stark verzögert reagierte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest brachte schließlich die Ursache ans Licht: Das Gerät zeigte einen Wert von 3,06 Promille an.

7.000 Euro Sachschaden

Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden von rund 7.000 Euro. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Gegen die 40-Jährige wurden Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 10. Juni 2026, 20:54