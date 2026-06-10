Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Anlässlich des bundesweiten Digitaltags am Freitag, 26. Juni, lädt die Stadt Viernheim von 14 bis 16 Uhr zu einem Smartphone Café in die Stadtbibliothek am Satonévri-Platz 1 ein. Im Mittelpunkt steht die Nutzung von Hörbüchern über die digitale Plattform „Onleihe Hessen“.

Während Online-Medien für viele Menschen längst zum Alltag gehören, stellen Smartphones, Apps und digitale Angebote insbesondere ältere Menschen oft vor Herausforderungen. Das Smartphone Café hilft dabei, Berührungsängste abzubauen und digitale Angebote einfacher zugänglich zu machen.

Gerade im Alter fällt das Lesen von langen Texten oder kleiner Schriften häufig schwer. Vielen ist dabei nicht bewusst, dass Bücher heute nicht nur gelesen, sondern auch bequem gehört werden können. Die „Onleihe Hessen“ bietet eine große Auswahl an Hörbüchern – von spannenden Krimis und Thrillern bis hin zu Sachbüchern. So lassen sich Geschichten entspannt zu Hause, unterwegs oder beim Ausruhen genießen.

Interessierte Seniorinnen und Senioren erhalten praktische Unterstützung rund um Smartphone, Tablet und Internet. Mitarbeitende der Stadtbibliothek erklären, wie die Onleihe Hessen funktioniert, wie Hörbücher ausgeliehen, heruntergeladen und auf dem eigenen Gerät abgespielt werden. Das Bibliotheksteam steht dabei auch für individuelle Fragen zur Verfügung und begleitet die Teilnehmenden Schritt für Schritt. Themen des Nachmittags sind:

Einführung in die Onleihe Hessen

Hörbücher kostenlos digital ausleihen

Installation und Nutzung der Onleihe-App

Spannende Hörbücher entdecken – von Krimi bis Thriller

Tipps zur Nutzung auf Smartphone und Tablet

Unterstützung bei persönlichen Fragen

halloALTER: Digitale Teilhabe stärken

Das Smartphone Café ist Teil der städtischen Kampagne „halloALTER“. Die Kampagne setzt sich für ein gutes Leben im Alter ein und greift Themen auf, die für ältere Menschen im Alltag zunehmend an Bedeutung gewinnen. Dazu gehört auch die digitale Teilhabe. Wer digitale Angebote sicher nutzen kann, erhält leichter Zugang zu Informationen, Bildungsangeboten und kulturellen Inhalten. Mit dem Smartphone Café möchte die Stadtbibliothek dazu beitragen, Berührungsängste abzubauen und Seniorinnen und Senioren dabei unterstützen, digitale Möglichkeiten selbstständig und mit Freude zu nutzen.

Das Angebot richtet sich besonders an ältere Menschen, die digitale Medien besser kennenlernen und Hörbücher unkompliziert nutzen möchten. Eigene Smartphones oder Tablets können gerne mitgebracht werden. Der Eintritt ist frei, ein Bibliotheksausweis ist für die Teilnahme nicht erforderlich.

Um Anmeldung wird gebeten. Diese ist telefonisch unter 06204 988450 oder per E-Mail an stadtbibliothek@viernheim.de möglich.

Quelle: Stadt Viernheim

Zuletzt aktualisiert am 10. Juni 2026, 07:44