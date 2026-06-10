Pleutersbach / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 595 zwischen Pleutersbach und Allemühl ist die Strecke seit Mittwochvormittag wieder für den Verkehr freigegeben. Die Straße musste nach dem Unfall mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilte, blieb die L595 aufgrund der umfangreichen Rettungs- und Bergungsmaßnahmen bis etwa 10:20 Uhr vollständig gesperrt. Anschließend konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Die genaue Ursache des Unfalls ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die weitere Unfallaufnahme und die Untersuchungen zum Hergang übernommen.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens sowie zu möglichen Verletzungen liegen aktuell keine weiteren Informationen vor.

MRN-News wird nachberichten, sobald neue Erkenntnisse zum Unfallhergang vorliegen.

Polizei bittet um Verständnis

Während der Vollsperrung kam es im Bereich zwischen Pleutersbach und Allemühl zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei bedankt sich bei den Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 10. Juni 2026, 11:27