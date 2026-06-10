Mosbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Feuerwehr rückt mit 26 Einsatzkräften in die Neckarburkener Straße aus – Ein Brand in einer Asylbewerberunterkunft in der Neckarburkener Straße hat am Mittwochnachmittag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ursache war nach ersten Erkenntnissen angebranntes Essen auf einem Herd im zweiten Obergeschoss des Gebäudes.

Die Feuerwehr Mosbach wurde alarmiert und war schnell vor Ort. Gegen 14:30 Uhr konnte der Brand gelöscht werden. Anschließend wurden die betroffenen Räumlichkeiten belüftet, um den entstandenen Rauch aus dem Gebäude zu entfernen.

Keine Verletzten – geringer Sachschaden

Nach Angaben der Einsatzkräfte wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt. Auch der entstandene Inventarschaden wird als gering eingestuft.

Die Feuerwehr Mosbach war mit insgesamt acht Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften im Einsatz.

Keine Hinweise auf Straftat

Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um einen Unfall im Zusammenhang mit der Essenszubereitung. Hinweise auf eine strafbare Handlung liegen nicht vor.

Quelle: Polizei Mosbach

Zuletzt aktualisiert am 10. Juni 2026, 20:37