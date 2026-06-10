Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Patiententag am 20. Juni zu modernen Behandlungsmethoden und Operationen an Wirbelsäule, Hüfte, Knie, Schulter und Ellenbogen

Das Orthopädisch-Unfallchirurgische Zentrum (OUZ) des Universitätsklinikums Mannheim lädt am Samstag, 20. Juni 2026, von 9:15 bis 15 Uhr zu einem neuen Format der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) ein. Im Mittelpunkt des UMM-Patientenforums stehen aktuelle Behandlungsmöglichkeiten bei Erkrankungen und Verletzungen von Wirbelsäule, Hüfte, Knie, Schulter und Ellenbogen.

Expertinnen und Experten des OUZ informieren in verständlichen Vorträgen über moderne Wirbelsäulenchirurgie, innovative Verfahren der Hüft- und Knieendoprothetik sowie minimal-invasive und endoprothetische Behandlungsmethoden an Schulter und Ellenbogen. Im Anschluss an die Vorträge besteht jeweils Gelegenheit für Fragen und den persönlichen Austausch. In drei Blöcken werden die Themen präsentiert: 9:30 bis 11:00 Uhr: Aktuelle Konzepte der Wirbelsäulenchirurgie; 11:30 bis 13:00 Uhr: Moderne Hüft- und Knieendoprothetik; 13:30 bis 15:00 Uhr: Schulter- und Ellenbogenchirurgie auf dem neusten Stand.

Die Veranstaltung richtet sich an Patientinnen und Patienten, Angehörige sowie alle Interessierten. Der Eintritt ist frei.

Termin: Samstag, 20. Juni 2026, ab 9:15 Uhr

Ort: Universitätsklinikum Mannheim, Theodor-Kutzer-Ufer 1–3, Hauptgebäude, Hörsaal 1, Ebene 4

Ende: ca. 15:00 Uhr

Optionale Anmeldung mit Sitzplatzreservierung unter www.umm.de/veranstaltungen

Quelle: Universitätsmedizin Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 10. Juni 2026, 08:25