Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. In besonders verschmutzten Gebieten rückt das „Schnelle Eingreifteam“ der Stadtreinigung aus, um auch die letzten Winkel von hartnäckigen und schleichenden Verschmutzungen herauszuputzen.

Die Gebiete, in denen die Stadtteilaktionen durchgeführt werden, liegen in Wohngebieten und Stadtteilen außerhalb des Stadtzentrums. Insbesondere Randbereiche, in denen sich Verschmutzungen über einen längeren Zeitraum angesammelt haben, werden bei den Stadtteilaktionen besonders berücksichtigt.

Die Stadtreinigung kombiniert verschiedene Leistungen in einem koordinierten Einsatz. Dabei werden Einkaufswägen und Wildkraut entfernt, Altreifen entsorgt und „Wilde Ablagerungen“ aufgeladen. Schrotträder, die Fahrradbügel belegen oder Gehwege blockieren, werden mitgenommen. Verschmierte und beklebte Abfallkörbe sowie Stadtteilplätze werden nass gereinigt. Die Stadtteilaktionen starten als Pilotprojekt: kontinuierlich sollen der Einsatz der Personalressourcen und die Auswirkungen auf die Sauberkeit im Stadtteil abgewogen werden. Ziel ist, die Sauberkeit in den Stadtteilen nachhaltig zu verbessern.

Die erste Aktion wurde nun in Waldhof-West, im Bereich zwischen Oppenauer Straße und Roggenstraße sowie zwischen Otto-Siffling-Straße, Schienenstraße und Altrheinstraße durchgeführt. Mehrere Fahrzeuge und ein Dutzend Städtereiniger in Orange sorgten für die Aufmerksamkeit der Anwohner und Gewerbetreibenden.

Der Stadtraumservice erhofft sich durch die Präsenz vor Ort, dass sich die Sauberkeit in diesen Gebieten nicht nur kurzfristig, sondern durch ein Umdenken und entsprechendes Handeln der Anlieger auch langfristig erhöht. Denn alle können ihren Teil zur Sauberkeit beitragen, indem die Gehwegreinigungspflicht erfüllt, Sperrmüll korrekt angemeldet und Abfallkörbe genutzt werden.

Stadt mannheim / Bild/Text

Zuletzt aktualisiert am 10. Juni 2026, 09:16